Ainda sobre o tema da falta de eficácia portuguesa no festival de Cannes… Como é que um país pequeno como Portugal, sem o dinheiro, nem a exposição mediática de outros países de maior dimensão, como os Estados Unidos, o Brasil ou a Inglaterra, pode contrariar esta tendência?

Cannes premeia a originalidade em primeiro lugar. Depois, vem o impacto, os resultados e, obviamente, é um jogo desigual, quando colocamos as marcas portuguesas a competir com grandes marcas com presença no Super Bowl e com milhões de dólares investidos em media e relações públicas. E se o nosso estilo de comunicar for original?

Não sei se ainda é assim, mas uma coisa que me fazia confusão quando trabalhava em Portugal, era ver apresentações ao cliente onde se levavam referências de estilo a acompanhar as ideais. O que acabava por acontecer era que assim que a ideia era aprovada, se copiava o estilo da foto, o estilo de realização do filme, ou a activação. O tema das referências de estilo não se limitava às agências. Era comum alguns realizadores apresentarem os seus tratamentos com referências a trabalho feito noutros mercados mais maduros. Isto não acontece só em Portugal, acontece em vários países que esperam pelas referências em vez de as criarem.

A Holanda é um país de pequena-média dimensão. No início da década passada a publicidade holandesa notabilizou-se pela forma de comunicar, através de um tipo de humor seco, direto e inusitado. Para além da 180 e W+K, uma das agências que ajudou a tornar famoso o estilo holandês, foi a KesselsKramer. Em 2008, lançou um livro chamado “2 Kilo of Kesselskramer”, que incluí o melhor trabalho desde os primeiros dias da agência em 1996 até 2005 para marcas como Absolut Vodka, Diesel Jeans e Nike. O livro tem forma de tijolo e pesa cerca de 2000 gramas. Na minha opinião, “2 Kilo” foi uma das melhores coisas que a publicidade mundial pariu, a par da CP+B dos tempos de Alex Bogusky, Andrew Keller e Rob Reilley. A Argentina, outro país de média dimensão que se destacou pela forma original de contar histórias de uma forma real, emocional e humorística. As ideias originais e o estilo da criatividade Holandesa e Argentina fizeram com que grandes marcas como a Nike, Heineken, Coca Cola, AXE (entre muitas outras) olharem para estes dois países com outros olhos e considerarem fazer campanhas globais desde Amesterdão e Buenos Aires.

O Infante D Henrique não ficou à espera que lhe chegassem dos espanhóis ou Ingleses, os desenhos dos barcos e instrumentos de navegação para construir a frota que nos fez conquistar o mundo, pois não? Somos um país com a escrita no sangue, desde Camões, Pessoa e Saramago. O fado, a melancolia, a saudade….o sentimento profundo e a forma diferente de expressamos os nossos sentimentos. E se conseguirmos converter estas emoções num jeito único de contar histórias?

É possível a criatividade publicitária portuguesa ser referência mundial? Porque não? Veja-se os casos recentes de Vhils e Bordalo II, duas mentes criativas portuguesas, que estão no topo mundial. Encontraram uma forma diferente de comunicar e criar o seu espaço no panorama da arte urbana mundial. É importante termos referências, estarmos atualizados, saber o que se faz noutros lugares, mas é ainda mais importante sermos capazes de descobrir novas formas de comunicar, em vez de andar atrás do que os outros fazem.

North America Executive Creative Director na VMLY&R em Nova Iorque