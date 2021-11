Reflexão sobre a descarbonização no setor da cerâmica

Temos vindo a assistir a um conjunto de Cimeiras das Nações Unidas pelo Clima, a primeira decorreu em Berlim em 1995 e a mais recente, a COP 26, decorreu em Glasgow, na semana passada, reunindo a maioria dos líderes mundiais para, em conjunto, identificarem ações e desenvolverem acordos para se travar o aquecimento global do planeta.

De entre os vários fatores que estão a contribuir para o aquecimento global, um deles é a emissão de CO2 resultante da combustão de combustíveis fósseis como o carvão, o petróleo e seus derivados e o gás natural.

A cerâmica, para ter as propriedades de resistência mecânica, impermeabilidade e durabilidade necessita de ser cozida em fornos a alta temperatura, superior a 1000ºC, em que o principal combustível utilizado é o Gás Natural.

A Europa está fortemente empenhada em reduzir as emissões de CO2, tendo-se comprometido em reduzir drasticamente as emissões de carbono através de mecanismos como o CELE que taxam as emissões de CO2, tendo-se comprometido a atingir em 2050 a neutralidade carbónica.

Por outro lado, assistimos, nos últimos dias, a uma escalada de preços da energia e todos sabemos que a energia representa uma grande parte dos custos industriais das empresas cerâmicas e do vidro.

A descarbonização é, portanto, um dos desafios que se colocam às empresas, em especial, as empresas consumidoras intensivas de energia como é o caso das indústrias de cerâmica e vidro.

A cerâmica pode ser cozida por várias fontes de energia, desde que se atinja a temperatura de sinterização. Tecnicamente não há grandes constrangimentos à utilização de uma ou outra tecnologia, necessitando, obviamente, de adaptações e afinações nos equipamentos e testes para avaliação do comportamento dos produtos, mas o fator decisivo para a opção de uma ou outra fonte de energia será essencialmente o preço dos investimentos, o preço da energia e o preço do CO2.

Existem vários caminhos para a descarbonização, para além da melhoria da Eficiência Energética que é a forma de economizar energia mais barata que conhecemos, como a eletrificação dos fornos que pode ser total ou em conjugação com o gás, a captura de carbono através da introdução de hidrogénio nos gases de exaustão obtendo gás metano que pode ser novamente introduzido na alimentação de gás, a utilização de combustíveis isentos de carbono como o hidrogénio produzido a partir de fontes renováveis, a biomassa ou o biogás são já uma realidade. O autoconsumo de energias renováveis está também a ser cada vez mais utilizado.

O objetivo da descarbonização e da neutralidade carbónica está traçado e será o da neutralidade carbónica prevista para 2050. Existem vários caminhos disponíveis e outros que se irão abrir que os industriais de cerâmica podem adotar com vista à descarbonização dos processos rumo a produtos cerâmicos mais sustentáveis. Uma coisa é certa, nada vai ficar como está, tem de se proceder a profundas alterações nas fontes energéticas e para isso o CTCV está preparado para dar o devido apoio técnico na introdução das novas tecnologias, não se devendo deixar para tarde o que deverá ser feito com a devida antecipação para menor perturbação da atividade económica das empresas.

António Baio Dias, dretor-geral Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro