Regiões: somar, não dividir

Compreendo todas as críticas e até desconfianças que persistem sobre o tema da regionalização. O sintoma do país pequeno, cheio de dependências e entropias, favorece o ceticismo em torno desta reforma, sobretudo para aqueles que desejam maior liberdade económica e menor intervenção do Estado.

Mas é precisamente por aí que começa a necessidade de repensarmos o nosso modelo governativo. Portugal é um dos países mais centralistas da OCDE, onde apenas 12% de toda a despesa pública é executada por organismos desconcentrados. Neste indicador, estamos muito longe de Espanha, Suécia ou Alemanha (entre 45 a 50% de despesa descentralizada) e mais ainda da Dinamarca e Suíça (60%) - países com sensivelmente metade do território português e com níveis de desenvolvimento económico e social muito superiores ao nosso.

Somos também dos países mais assimétricos na Europa, onde coexiste uma região - Grande Lisboa - cujo PIB per capita é semelhante ao dos parceiros ricos da União, com outras regiões, designadamente Norte e Centro, que estão ao nível das economias da Bulgária e da Roménia. Não obstante esta discrepância, sabemos da política de investimentos do Estado central, que continua a discriminar positivamente a capital - vejam-se a TAP ou as verbas do PRR para a cultura e património.

Não foi com regiões que chegamos a este ponto. Foi, antes, resultado de um centralismo atávico, aplicado por uma administração pública incapaz de se reformar, desconcentrar e seguir modelos há muito adotados nos países mais desenvolvidos. É quase elementar reconhecer que a solução atual está esgotada e que só nos conduziu a um país mais desigual e menos competitivo.

Eis, portanto, uma ótima razão para regionalizar: fazer diferente do que aquilo foi feito até aqui. Mas temos de ser exigentes nesta diferença e pugnar por uma reorganização administrativa que represente, desde logo, uma efetiva autonomização dos territórios, sem ser apenas uma mera transferência de encargos. Por outro lado, que traga ganhos de eficiência na gestão dos recursos públicos, eliminando redundâncias e sobreposições. A boa regionalização será sempre para somar, nunca para dividir.

Empresário e presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Porto