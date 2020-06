Regressar às lojas. Um sinal de ânimo para a economia portuguesa.

A chegada de uma pandemia e, por consequência, a implementação de um inédito confinamento mudou e vai continuar a mudar boa parte das nossas rotinas nos próximos meses, especialmente no que diz respeito ao comércio. Estamos a assistir a uma clara transformação económico-social, o que significa que as empresas do setor têm, agora mais do que nunca, de dinamizar experiências de compra que guiem os portugueses às lojas físicas, apresentando-lhes a sua diferenciação, de modo que o cliente valorize a deslocação.

Agora, as lojas físicas passam a assumir um papel ainda mais relacional com os clientes, apostando num serviço mais personalizado e dedicado. E é aqui que se comprova como algumas empresas estão a aceitar os desafios como oportunidade.

Perante as incertezas, temos de aceitar que nos próximos meses, a adaptação será a única constante e que a maioria das atividades que conhecemos vão sofrer alterações e mudanças. Mas, se é verdade que esta conjuntura coloca grandes desafios, as empresas não devem simplesmente abrir os seus espaços e esperar que clientes apareçam, aqui é onde se colocará um desafio único. Há que encontrar novas soluções, novas fórmulas, novos produtos que vão de encontro às principais necessidades e exigências dos consumidores nesta fase. No entanto isso não bastará…

Perante este desafio inédito os colaboradores fizeram a diferença. E daqui para a frente é também a equipa o ativo e veículo mais valioso e eficaz a ativar a marca. Foram a constante durante a incerteza, a mudança e a nova realidade. Provaram-se como uma constante resiliente e genuinamente inspiracional e cativante para o nosso cliente. Hoje mais do que nunca a aposta na formação e no acolhimento (e mesmo na segurança e nos cuidados) são pontos incontornáveis em relevância e prioridade.

Agora, para além dos canais digitais, devemos preocupar-nos em otimizar esforços e em melhor servir os clientes no ponto de venda. É preciso garantir que as lojas físicas são espaços onde os portugueses se sentem bem e seguros. Onde voltam a ter o prazer da compra, e a conveniência de tantos serviços sem receios ou ansiedade.

A criação de uma boa experiência de compra, inquestionável agora para todas as marcas, hoje foca-se em também restabelecer a confiança dos portugueses nas lojas físicas. Espaços seguros, eficazes no propósito da deslocação e também na geração de bem-estar. É fundamental proporcionar um ambiente único e estimulador de boas sensações, que desperte os sentidos, garantindo, em simultâneo, todas as medidas de segurança.

Assim, para acompanharmos estas constantes alterações, temos de reprogramar os nossos negócios, acompanhar e inspirar as equipas no suporte a esta nova realidade, aprimorar a nossa capacidade de resposta aos diversos desafios e continuar a trabalhar com o foco no regresso ao dito ‘novo normal’, que promete ser evolutivo, mais exigente em termos de segurança e conveniência. Mais preparado para “surpresas” e eventuais recorrências de contextos e desafios do tipo do que vivemos este ano.

Não há dúvidas que visitar as lojas físicas é, agora, um sinal de ânimo para a economia portuguesa. Mas também uma indulgência e para todos, um luxo negado durante muito tempo. Também uma experiência sensorial e de desconexão com o mundo digital de ecrãs, e-commerce, redes sociais que se tem saudades. Assim como a proximidade de um ato humano de liberdade de circulação e de escolha e de interação com outros espaços e pessoas.

Diretora-Geral da note!