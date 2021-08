Regresso do futebol: the show must go on

Numa altura em que os espectadores regressam aos estádios de futebol, vale a pena refletir sobre qual é o principal ativo de um clube. É a grandeza do seu estádio? É o valor do plantel? Ou são os meios financeiros que o clube consegue mobilizar para construir o primeiro e contratar os jogadores que compõem o segundo? Ou o que torna grande um clube é o seu historial, os sucessos passados e os troféus que ganhou?

Sem deixar de reconhecer a importância de tudo isto, a minha "costela" de marketing leva-me a afirmar que o principal ativo de um clube são os seus adeptos - ou, se o leitor preferir, os seus clientes.

Vamos por partes. Em primeiro lugar, há que reconhecer que atualmente o futebol de alta competição é muito mais do que uma atividade desportiva - é um negócio que não só atrai e movimenta fortunas colossais como também envolve social e emocionalmente milhões de fãs em todo mundo. Por outras palavras, o futebol de alta competição é, provavelmente, a principal expressão da indústria de entertainment a nível global.

Isto significa que os fãs, tanto de clubes como de seleções, são muito mais do que simples amantes de uma modalidade desportiva - são, acima de tudo, consumidores de um espetáculo que lhes permite vivenciar experiências, se possível únicas e memoráveis.

Sei que o que vou dizer será considerado uma heresia por muitos, mas a verdade é que o espetáculo futebolístico depende, como qualquer outro, da qualidade dos atores (leia-se jogadores), dos encenadores (leia-se treinadores) e dos próprios produtores teatrais (leia-se dirigentes). É a capacidade para dar bons espetáculos que torna um clube verdadeiramente grande, o que vai muito para além do valor de mercado do plantel. Não quero dizer que este não seja importante. Mas só o será na medida em que tenha capacidade para atrair, fidelizar e tribalizar consumidores por esse mundo fora e não apenas no país onde o clube tem a sua sede.

Ganhar campeonatos e taças é importante, mas apenas como meio para construir uma base de fãs - numa linguagem de marketing diz-se um portfólio de clientes - com uma forte ligação emocional ao clube e que manifestem esse seu "amor" consumindo tudo aquilo que o clube tem para lhes dar. E aquilo que o clube do seu "coração" lhes pode dar é muito mais do que um jogo de 90 minutos de quinze em quinze dias ou, na melhor das hipóteses, semanalmente.

O que esses consumidores pretendem, a par dos jogos, não é apenas merchandising, apesar de este não ser de somenos importância. Basta relembrar aquilo que tem sido noticiado a propósito da recente contratação de Messi: os 35 milhões que irá ganhar anualmente no PSG serão rapidamente recuperados através da venda de camisolas.

Mas, para além do merchandising, aquilo que os consumidores (que, de forma crescente, são nativos digitais) procuram são conteúdos: conteúdos distintos, distribuídos através de plataformas diversificadas e com formatos adequados a cada um. Para isso há que tirar partido das novas tecnologias através das redes sociais (como o Real Madrid faz com os seus 250 milhões de seguidores nas social media), da produção de conteúdos exclusivos (como o que o Manchester City fez em parceria com a Amazon) ou até da realidade aumentada potenciadora dos cada vez mais procurados campeonatos de cyberfootball. Isto para não falar em formas de crowdfunding baseadas em criptomoedas como as proporcionadas pelas fan tokens. E, se necessário for, há que tirar partido do capital relacional dos próprios jogadores (sim, porque os 500 milhões de seguidores que o Ronaldo tem nas redes sociais também valem alguma coisa para o clube onde joga).

Sei que posso estar a ser radical ao colocar a ênfase nos consumidores do futebol-espetáculo. Reconheço que a vertente desportiva continuará lá, bem como outras menos bonitas, o que era aliás dispensável. Mas também sei que o sucesso de um clube de futebol passará cada vez mais pela orientação para os clientes que for capaz de imprimir à sua gestão.

Porque nós, consumidores, estaremos sempre bem. Há os que continuarão a ficar felizes com as idas ao estádio, sentando-se no seu lugar cativo de sempre. Outros preferirão assistir aos debates na TV, a maioria de baixo nível intelectual compensado por alto volume de som. Para outros ainda bastam-lhes os posts no Facebook ou os 30 segundos com as imagens dos golos no Instagram. E se nada disto for suficientemente aliciante com o clube do seu coração, tornam-se rapidamente seguidores (nunca dirão que são "adeptos") de um segundo clube que lhes dê as alegrias que tanto desejam.

Mas os dirigentes dos clubes portugueses que se acautelem: se não perceberem que o futebol de alta competição é também e cada vez mais um espetáculo global, então estaremos condenados a que as nossas equipas de topo passem apenas a praticar "futebol de média competição".

Carlos Brito, vice-reitor da Universidade Portucalense