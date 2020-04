Reinventar a economia na Páscoa

A reinvenção nunca teve tanto significado como nesta quadra pascal. Perante uma recessão brutal ou, como diz o FMI, uma crise sem precedentes, desde a primeira hora que as empresas portuguesas de vários sectores se têm reinventado para sobreviver e combater a pandemia.

Desde a indústria têxtil e de calçado à automóvel e de componentes, da maquinaria e metalomecânica ao comércio e serviços, das startups às universidades e a outras entidades de inovação aplicada, uma grande parte tomou a iniciativa de reinventar os negócios e, sobretudo, de ajudar no combate à pandemia, produzindo máscaras, viseiras, ventiladores, luvas e gel desinfetante.

Será justo reconhecer que houve uma mão invisível (não dos mercados, mas pública) de vários organismos do Estado que apelaram às empresas para uma produção extraordinária, útil aos profissionais de saúde, quando deveria ser o Estado a garantir esses meios.

Reconhecer os que dão a vida para salvar vidas também é o papel do Estado. Já todos percebemos que é justo remunerar melhor (e com uma compensação extra) quem está na linha da frente: médicos, enfermeiros e auxiliares de ação médica, de que quase ninguém fala mas que são determinantes para o funcionamento e diminuição de risco de contágio nos hospitais.

Uma palavra ainda para os grupos nacionais e estrangeiros de distribuição alimentar que têm apoiado, com maior ou menor visibilidade, os produtores nacionais, uma vez que os agricultores têm tido dificuldades no escoamento da produção. Mas cabe também ao consumidor escolher marcas e produtos portugueses.

Numa altura de grandes dificuldades económicas para as empresas e famílias (e que podem disparar no final de abril e maio), seria importante que a fatura energética baixasse. E aí o Estado tem uma palavra a dizer. Apesar da cotação do barril de petróleo estar hoje historicamente baixa, o preço do gasóleo e da gasolina continua alto e, convém lembrar, metade desse valor é imposto. Será que o ministro Mário Centeno está disposto a abdicar de parte desta receita?

Este é o desafio das nossas vidas e todos temos de estar à altura.