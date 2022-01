Reinventar Portugal

No último ano, em plena pandemia e com a instabilidade causada por sucessivos confinamentos e restrições, com setores de atividade inteiros fechados e muitos outros a verem limitada a sua produção e adiados investimentos fundamentais, Portugal ganhou quatro novos unicórnios - empresas que atingiram uma avaliação de pelo menos mil milhões de dólares -, fazendo subir para sete o número total, com um valor acumulado de perto de 40 mil milhões de dólares. São o melhor retrato do que o talento português é capaz, mas muitos outros exemplos há, menos visíveis, daquilo que somos capazes de fazer - muitas vezes com condições bem mais difíceis do que aquelas a que estão sujeitos os empreendedores que tentam a sorte noutros países. Resta saber até quando.

Burocracia e espartilhos legais, obrigações fiscais demasiado pesadas e em constante mutação, justiça cara e morosa são alguns dos problemas que os nossos empresários e fazedores se habituaram a ultrapassar para conseguir dar vida aos seus projetos. E se mesmo as crises de ocasião - falta de matérias-primas, imprevisibilidade logística, preços da energia a subir a pique, inflação a ameaçar rebentar com os negócios de vulnerabilidade mais insuspeita - têm sido lidadas com coragem e determinação, há um novo elemento em jogo que ameaça arrasar mesmo os mais resistentes. Faltam-nos pessoas.

Anos de demografia em queda e sem medidas verdadeiramente capazes de trazer às famílias vontade e conforto para crescerem trouxeram-nos a uma realidade trágica: não só estamos entre os países mais envelhecidos do mundo como as perspetivas para as próximas décadas são ainda mais negras. Com as óbvias consequências na riqueza do país, na sustentabilidade da Segurança Social e no mercado de trabalho. Sem ação imediata capaz de inverter o rumo - incluindo capacidade de atrair, fixar e integrar imigrantes -, Portugal estará condenado.

Já hoje não há pessoas para trabalhar. A preocupação é transversal a todo o tipo de empregos, da construção ao turismo, da educação à engenharia, da medicina à canalização. E já ficou claro que não é atirando dinheiro para cima dos problemas que eles se resolvem, mas é certo que pararmos de reduzir o debate à fasquia mínima e apostar em promover uma remuneração média mais generosa e sobretudo promotora dos melhores exemplos poderia (e deveria) ajudar. Seguir o caminho que temos trilhado faz antecipar um futuro ainda pior, com o país a sangrar talento e a desperdiçar os que ainda teimam em construir aqui a sua vida, castigando-os com impostos que lhes roubam mais de um terço dos salários e com entraves que os impedem de construir valor.

Estimular o talento é essencial para termos futuro. E isso tem de passar pela remoção desses muros cada vez mais altos, mas também por dar ânimo e ferramentas - requalificar recursos, compensar o sucesso e a produtividade, estimular a natalidade, aliviar entraves e deixar voar - aos nossos, para que Portugal volte a ser um país vivo, vibrante, criativo, que deixe para trás a subsidiodependência e a miséria e recomece a trilhar um caminho de prosperidade. Sem isso, a questão não é quantos mais vão sair; é até quando seremos capazes de manter o nariz acima da linha de água.

Carlos Moedas ,presidente da Câmara de Lisboa © Global Imagens

SOBE: Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa

Cumpriu os primeiros 100 dias de mandato a liderar a autarquia lisboeta com a oposição diariamente à mesa. E venceu a primeira grande batalha ao ver nesta semana o orçamento aprovado, depois da ameaça de borregar por um amuo que teria inviabilizado medidas como a gratuitidade dos transportes públicos para jovens e maiores de 65 anos, desconto nas tarifas da EMEL para residentes, seguro de saúde para idosos carenciados e devolução de uma maior percentagem de IRS aos lisboetas. E acaba de anunciar a abertura da gestão à participação de todos os que nela vivem, com reuniões em que os cidadãos são chamados a participar, dar ideias e pensar a cidade. Uma nova forma de fazer política e de governar que seria benéfico para todos que substituísse a que remeteu o debate e a governação ao nível de um dérbi de futebol.

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Global Imagens

E DESCE: Graça Freitas, diretora-geral da Saúde

Menos consultas, menos exames de diagnóstico e menos rastreios geraram um cenário preocupante nas diversas áreas da oncologia, com quase 5 mil cancros não diagnosticados em 2020 e 2021. A razão? O foco total na covid afastou as pessoas dos hospitais, mesmo que ir lhes pudesse salvar a vida. Aplique-se o exemplo às outras doenças que prevalecem entre os portugueses e que estão no topo das causas de morte - só enfartes e AVC matam perto de 33 mil pessoas num ano normal, em que outros tantos casos não chegam ao limite por atempada assistência; as doenças respiratórias levam outras 13 mil, os tumores perto de 30 mil. E está feito o quadro negro que há de ser pintado com rigor quando a pandemia de covid deixar de ser o único prato na mesa da diretora-geral da Saúde. Quando nada se sabia do novo vírus, é natural que a cautela tenha dominado toda a ação, mas num momento em que mais de 60 mil casos diários se traduzem em 40 mortes, não será hora de levantar os olhos da folha de cálculo covid e virar atenções para tentar minimizar as perdas em todos os outros problemas de saúde que nos afetam?