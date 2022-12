Repensar o significado de eficiência para liderar pelas incertezas do próximo ano

Ao longo dos últimos dois anos, o mundo enfrentou desafios sem precedentes - pandemia, guerra, desafios laborais e da cadeia de abastecimento e choques económicos. Manter um negócio duradouro e resiliente, que possa ter sucesso, é agora ainda mais desafiante.

Embora não possamos prever tudo o que vai acontecer no próximo ano, podemos ser estratégicos na construção de uma melhor resiliência. Se há algo que se vai manter é o facto de a transformação digital continuar a permanecer no centro da agenda de qualquer CEO.

Os clientes, parceiros e colaboradores continuam a ser os nossos melhores indicadores de como as empresas se podem preparar para os diversos cenários que se podem desenrolar no próximo ano.

Assim, partilho aqui quatro formas através das quais as organizações irão ajustar os seus modelos operacionais e investimentos em tecnologia, para impulsionarem o seu crescimento em 2023:

O investimento em automação vai aumentar com as empresas a quererem fazer mais com menos

Com a inflação a manter-se, orçamentos mais apertados e recursos minimizados, combinados com um constante pedido para se fazer mais com menos, a automação e a eficiência que a tecnologia cloud pode oferecer representam uma solução clara.

Atualmente, a empresa média usa cerca de 1.000 aplicações para executar os seus negócios e armazenar dados de clientes. Trata-se de algo que não é eficiente, eficaz ou acessível. Em 2023, podemos esperar ver empresas a dar prioridade à consolidação de plataformas e a reduzir a complexidade da sua pilha de tecnologia, para fornecer uma visão simples e 360 de cada cliente.

As empresas líderes irão expandir os casos de uso isolados de automação para impulsionarem o crescimento eficiente em toda a organização. À medida que a procura das equipas de TI aumenta, mais equipas não técnicas vão aproveitar as ferramentas low/no-code para contornar os afunilamentos. Os recursos digitais e de dados de drag and drop, por exemplo, vão permitir que se automatizem processos e se criem novos serviços.

Também iremos ver mais organizações a criarem equipas de fusão que combinam especialistas em negócios e tecnologia. Equipadas com as ferramentas certas, os profissionais podem inovar com a supervisão do departamento de TI para mitigarem qualquer risco cibernético ou de compliance.

As experiências hiperpersonalizadas e em tempo real serão mais críticas do que nunca

Neste mundo orientado para o digital, qualquer empresa precisa de ter a capacidade para alcançar o cliente certo no momento certo. E é algo que se está a tornar ainda mais difícil, porque a quantidade de dados criados, capturados, replicados e consumidos a cada ano deve mais que duplicar até 2026. Com as empresas focadas no aumento de receita e em impulsionar a eficiência em vendas, serviços, marketing, comércio e TI, a personalização será a solução para o sucesso imediato.

Com uma plataforma perfeita de gestão de dados em tempo real e em hiper escala, que liga, gere e harmoniza dados de qualquer fonte - física e não física e entre locais - os envolvimentos vão permitir que as empresas se adaptem continuamente às mudanças nas informações e necessidades dos clientes, em tempo real.

Quer se trate de dados de pacientes para assistência médica, dados de telemetria para fabrico ou dados de compradores para o retalho, a personalização será fundamental para produzir as experiências de cliente mais atraentes e acelerar o tempo de valorização dos dados, reduzindo a complexidade nos negócios.

As ferramentas de comunicação digital irão continuar a potenciar a colaboração

Em 2023, as organizações vão estar sob maior pressão para oferecer experiências perfeitas aos clientes, que fomentem o crescimento, protejam as receitas e garantam a fidelização. No entanto, as empresas vão perceber cada vez mais que a experiência do colaborador é igualmente crítica para o seu sucesso.

As ferramentas digitais com foco em comunicação e cultura continuarão a desempenhar, a longo prazo, um papel fundamental no aumento da produtividade e na retenção dos colaboradores.

A pesquisa do Future Forum Pulse mostra que o planeamento de políticas orientadas para colaboradores está a acontecer principalmente a nível executivo, com 60% dos executivos entrevistados a indicar que estão a projetar as políticas das suas empresas com pouca ou nenhuma contribuição direta dos trabalhadores.

Ao dar prioridade à contribuição dos colaboradores, mais empresas vão perceber que a cultura e a produtividade não precisam de desaparecer com o declínio do escritório. Na verdade, só precisam de fornecer as ferramentas digitais para que aconteçam noutro lugar.

Os líderes de negócios que adotem a mudança nas expectativas do local de trabalho, liderando com confiança e transparência, vão moldar um futuro mais produtivo e gratificante, melhor para os seus colaboradores e negócios.

A preferência dos clientes por opções sustentáveis ​​vai orientar as decisões de negócios

A sustentabilidade ambiental permanece entre os maiores desafios da sociedade. Um inquérito da Salesforce indica que 88% dos consumidores esperam agora que marcas e retalhistas declarem claramente os seus valores. 64% afirmam que vai deixar de fazer negócios com uma empresa se os valores corporativos não estiverem alinhados com os seus - especialmente quando se trata do meio ambiente.

Ao longo do próximo ano, as organizações vão perceber cada vez mais que os insights baseados em dados e a integração melhorada entre as cadeias de abastecimento vão ajudar a fornecer formas de trabalho mais eficientes e sustentáveis. Ao investir em ferramentas digitais para rastrear as emissões, as empresas adaptar-se-ão rapidamente para impulsionar a mudança, apoiando o esforço global para a neutralidade carbónica.

Repensar a abordagem de eficiência

As empresas vão repensar o que significa ser eficiente a todos os níveis, e em todos os departamentos. Devemos comprometer-nos com a inovação contínua para resolver os problemas dos clientes, garantindo um serviço ininterrupto a partir de qualquer lugar e adaptando-nos às suas mudanças de prioridades

Impulsionado pela transformação digital, isto vai proporcionar-nos oportunidades de sucesso a longo prazo.

Fernando Braz, Country Leader da Salesforce em Portugal