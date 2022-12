Repensar os edifícios é uma urgência climática

Há um edifício de escritórios nos Alpes franceses, um espaço de 26 mil m2 onde se reúnem diariamente mais de 1.500 colaboradores. Um mar de painéis solares reveste o telhado e há duas enormes turbinas eólicas por perto - juntos, geram toda a energia de que o edifício precisa. No interior, sensores e software otimizam a iluminação, o aquecimento, a ventilação e outras atividades que consomem energia, garantindo que não há desperdícios.

Este novo edifício é possivelmente o melhor exemplo do mundo de eficiência energética em edifícios, de acordo com a Certificação LEED. De facto, alcançando anualmente as emissões líquidas zero, utiliza apenas um décimo da energia média dos seus pares na Europa.

Se queremos evitar as consequências desastrosas das alterações climáticas, conseguir que mais edifícios adotem este tipo de tecnologias é crucial. Sejam os centros comerciais onde fazemos compras, as casas onde moramos, as fábricas e escritórios onde trabalhamos ou os hospitais, centrais de transporte e escolas que frequentamos, os edifícios são responsáveis por 37% das emissões de carbono em todo o mundo.

Se acrescentarmos a isso a recente subida dos preços da energia - os mais altos desde há décadas -, fica claro que reduzir o consumo de energia através de uma maior eficiência é agora imperativo para empresas, decisores políticos e famílias em todo o mundo.

A boa notícia é que já existem tecnologias para reduzir drasticamente o consumo dos edifícios - e incorporá-las nos edifícios novos e existentes não faz sentido apenas do ponto de vista ambiental, mas também social e financeiro. O custo de investimento da descarbonização e da digitalização daquele edifício de escritórios nos Alpes franceses, por exemplo, recuperar-se-á nos próximos três a cinco anos. Isto para não falar dos benefícios não-financeiros: investir em edifícios e cidades eficientes e de baixo carbono traz maior resiliência energética, cria empregos e gera mais saúde e bem-estar para quem neles vive e trabalha.

Contudo, muitos proprietários, operadores, empreiteiros e investidores ainda não estão totalmente cientes das muitas soluções que já existem, ou do valor e retorno financeiros que ganham por as integrar nos edifícios.

O ponto de partida para conseguir edifícios descarbonizados e inteligentes

Tudo começa com a descarbonização e digitalização de cada edifício.

No que toca à descarbonização, o ponto de ação mais óbvio é evitar os combustíveis fósseis (aquecimento a óleo ou carvão ou cozinhar a gás, por exemplo) e recorrer a alternativas elétricas. A eletricidade não apenas é mais eficiente (desperdiça menos energia), como também mais limpa (liberta menos carbono).

No entanto, é também necessário equipar os edifícios com meios para gerarem a sua própria energia limpa. Os painéis solares e as turbinas eólicas são tecnologias comprovadas, cujo custo desceu drasticamente nos últimos anos e que qualquer proprietário ou operador de edifício pode e deve considerar.

Na frente da digitalização, é possível aumentar drasticamente a eficiência energética através de sensores e sistemas de automação que garantem que o aquecimento, a ventilação e a iluminação são ativados apenas quando e onde é necessário. Sim, o isolamento (como os vidros duplos) melhora a eficiência energética, mas a gestão "ativa" de energia através de ferramentas digitais é muito mais económica a longo prazo.

As ferramentas digitais também ajudam os gestores e os habitantes dos edifícios a monitorizar melhor o seu consumo de energia, com insights sobre as mudanças de comportamento dos utilizadores. Implementar sistemas de gestão de edifícios permite que estes utilizem a energia com mais eficiência, para além de ajudar a identificar pontos de melhoria. Conseguem-se melhores resultados quando todos os dados, desde os sensores até aos sistemas operacionais, são partilhados numa mesma pool de dados.

Finalmente, os gémeos digitais podem ajudar os construtores a otimizar a eficiência de um edifício, minimizando os custos e o desperdício desde a fase de design e construção, e depois colhendo os benefícios da eficiência nas operações do dia a dia. No caso daquele edifício de escritórios em França, por exemplo, os empreiteiros incorporaram meio milhão de variáveis numa simulação inicial de energia para prever como, para quê e onde esta poderia ser utilizada. Isto permitiu que atingissem a máxima eficiência quando o edifício ficou concluído.

Ir além dos edifícios individuais

Todavia, descarbonizar e digitalizar os edifícios individuais é apenas parte da história. Mais ideal ainda é quando se dá um passo em frente - quando as capacidades de gestão de energia e recursos dos edifícios são integradas nos ecossistemas de energia, transportes e carregamento de veículos elétricos. Fazer isto pode ajudar a estabilizar o abastecimento de energia das cidades e acelerar a transição para o net-zero.

Mais uma vez, existem exemplos concretos disto: um centro de logística operado pelo Lidl em Järvenpää, Finlândia, tira partido do calor captado das suas operações de refrigeração através de um sistema de gestão de energia, e depois vende-o à rede local para ser utilizado no aquecimento do bairro vizinho.

A transição dos edifícios é possível - e tem de acontecer agora

Os edifícios sustentáveis, resilientes e focados nas pessoas não são utopias de um futuro distante. São uma realidade que existe aqui e agora. O centro logístico do Lidl na Finlândia e o edifício de escritórios nos Alpes franceses são a prova disso.

Para enfrentar o duplo desafio das alterações climáticas e do aumento dos preços da energia precisamos de garantir que esta solução não é uma exceção; este tipo de edifícios tem de se tornar mais comum nas cidades em todo o mundo. Já não se trata de inventar novas tecnologias ou de saber que elas existem - mas sim de as adotar rapidamente.

Jean-Pascal Tricoire, Chairman & CEO, Schneider Electric