Repetir e Divergir

A cultura dominante em Portugal, alicerçada por longos períodos de ditadura e censura, quer na monarquia quer na república, repele vigorosamente a divergência, procura o consenso forçado, calando as ideias contrárias e dando palco exagerado às vozes convergentes, isto é à repetição em diversos tons da mesma mensagem.

O mundo de hoje é o da mudança, da inovação, da diversidade, do diferente, da afirmação de diversas identidades.

Ora é exatamente no dissenso, na divergência, na oposição ao estabelecido que surgem as ideias novas, as inovações, as grandes roturas e as sementes das mudanças.

Uma cultura oposta à discussão, à consideração das ideias e das identidades divergentes, às propostas radicalmente opostas ao conhecido não encaixa no mundo moderno e fica irremediavelmente para trás. Uma cultura ancorada na repetição acrítica condena-se ao atraso, à ignorância, a uma uniformidade provinciana que ecoa o que outros diziam.

Um país em que a palavra do Poder, seja ele económico ou político, parece divina e nunca questionada ou analisada criticamente promove a repetição e cala a divergência, que fica circunscrita à divergência autorizada, isto é a uma estreita gama de opiniões aceitáveis.

Portugal precisa de se libertar desta estreiteza de vistas, permitir que as opiniões sejam expressas de forma aberta, sem medo de catalogação ou represálias, e, naturalmente, criticadas. No campo das ideias nada é sagrado ou imutável.

Para isso é necessário que as discussões sejam ancoradas em factos e não em ficções ideológicas dominantes, neoliberais ou outras, mas na simples realidade factual.

Os problemas devem ser abordados tendo em conta os múltiplos interesses em presença, para que não seja apenas os de um pequeno grupo a prevalecer porque os outros foram calados. Desta forma, em diálogo, podem-se encontrar soluções imperfeitas mas de equilíbrio momentâneo. É assim que se avança.

Portugal vive há décadas uma longa estagnação económica, aliada a uma diminuição da população, que o tem vindo a aproximar da cauda da Europa, mas parece que tudo está bem, ninguém discute a questão. O silêncio é total e o país continua numa trajetória suicida.

A lição do Afeganistão é clara. As grandes potências intervém sempre que é do seu interesse, mas a sorte dos povos só pode ser determinada pela sua própria ação. Portugal confia excessivamente na Nato para se defender, na EU para se governar, nas multinacionais para investir, no Banco Central Europeu para definir o nosso câmbio e o valor da nossa moeda, mas fica desprotegido quando esses esteios externos falham. Recordemos que eles são estritamente egoístas e não visam o nosso bem-estar.

Portugal precisa retomar discussões fundamentais sobre o seu Futuro, principalmente para nos prepararmos para o período pós-Covid que está já a originar grandes mudanças estratégicas estruturais no mundo. E que, a julgar pelas opiniões políticas dominantes, são surpreendentes para quem prefere repetir a propaganda dos outros do que analisar por si mesmo a realidade.