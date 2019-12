Apesar da valorização do capital humano ter sido sempre fundamental, é hoje ainda mais premente.

Face às alterações e adaptações impostas pela revolução tecnológica, é minha convicção que este é um dos maiores desafios que enfrentamos. De forma unânime, parece ser também a visão de quem tem a responsabilidade, de forma direta ou indireta, nestas matérias.

O nível de qualificação é um dos determinantes mais importantes para a produtividade e, nesse sentido, está entre os fatores responsáveis pela diferente performance da economia portuguesa, face aos parceiros europeus.

Temos vários indicadores e estudos a mostrar que há um enorme caminho a percorrer, exigindo uma rápida preparação e em várias frentes de atuação, envolvendo empresas e empresários, ativos empregados e desempregados, todo o Sistema de Ensino e de Formação Profissional, as associações empresariais, entre outros stakeholders.

Foi neste enquadramento que a AEP realizou, no dia 5 de dezembro, a primeira conferência do Ciclo de Conferências AEP, sob o título “(Re)qualificar para Competir”, onde foi feita a apresentação pública de um estudo com propostas de ação, apontando caminhos no âmbito desta temática.

A sua elaboração envolveu um amplo trabalho de auscultação externa, com a realização de workshops onde participaram reputados especialistas, de diferentes áreas do setor público e privado, que connosco partilharam os seus saberes. Envolveu, ainda, uma Comissão Científica, também com personalidades de reconhecido mérito, que nos aconselhou de uma forma permanente.

Queremos continuar a trabalhar de uma forma próxima na implementação de medidas concretas em prol das empresas e da economia portuguesa.

Esperamos que este documento possa constituir um contributo para uma melhor definição das políticas públicas.

Não posso deixar de assinalar que a participação do Governo na Conferência – na pessoa do Senhor Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Dr. Miguel Cabrita – é, seguramente, mais um sinal de empenho, a juntar-se a outros sinais recentes, nomeadamente com a transformação do CESAE em CESAE Digital – Centro Protocolar, que deverá estar a funcionar em janeiro de 2020, com uma oferta reforçada na área da Economia Digital, potenciando o rumo desejável para uma economia de maior valor acrescentado.

Luís Miguel Ribeiro, Presidente da AEP