Resiliência Financeira, uma competência do presente e futuro

Passados quase dois anos desde o início da covid-19, podemos dizer que o mundo efetivamente mudou e estamos perante uma nova era. Julgo que todos gostaríamos de constatar que estamos no rescaldo desta crise pandémica e de volta à normalidade que antes vivíamos, mas, realmente, não o podemos fazer. Esta necessidade que o ser humano tem de preconizar a volta à "normalidade" surge da nossa própria essência, já que o conhecido é-nos familiar e por isso mais fácil de gerir. Por outro lado, a pandemia afetou-nos de tal forma que aquilo que tínhamos como uma realidade (os pilares, as bases, os modelos, a estrutura...) foram todos questionados e postos em causa. Esta disrupção conduziu a que a palavra resiliência tivesse, de facto, um significado substancial. Quando temos a capacidade de "dar a volta" tornamo-nos mais fortes e seguros e, portanto, podemos dizer que de crises surgem oportunidades.

A resiliência tem muito mais a ver com a capacidade de recuperar do que com a capacidade de resistir. As organizações têm de perceber que poderão/deverão ter que reajustar, modificar ou até alterar processos, conceitos e valores. Ter a capacidade de recuperar rapidamente e reajustar-se a uma nova realidade, carece que a organização seja resiliente e que internamente tenha os meios necessários para enfrentar uma crise ou qualquer outra situação disruptiva, podendo inclusive sair fortalecida da adversidade.

Hoje, a incerteza, a complexidade e as crescentes exigências a que estamos sujeitos, enquanto indivíduos, organizações ou sociedade, obrigam-nos, a par do aumento de competências e conhecimentos técnicos e específicos, associados às atividades que desenvolvemos, a adquirir e aplicar um conjunto cada vez mais alargado e importante de competências transversais, das quais a resiliência é uma habilidade promotora.

A promoção da resiliência envolve intervenções macro e micro. Isto implica uma abordagem sistémica, pois enquanto competência ou capacidade, requer estratégias integradas e pluridisciplinares, desde o nível do indivíduo, grupo, sociedade, país ou nação (Estado).

Situações atuais como a crise e o aumento nos preços das matérias-primas, na energia, nos combustíveis, fazem-nos perceber a importância que assiste ao conceito de resiliência financeira.

Resiliência financeira como a capacidade de reagir e recuperar de interrupções e dificuldades financeiras temporárias, não como uma resposta reativa a uma necessidade aguda, mas como um processo contínuo e sustentável que pode e deverá ser planeado, nutrido e avaliado.

Todos compreendemos que empresas com um maior peso na componente de custos fixos, menor rentabilidade, solvabilidade e eficiência dos seus ativos, terão seguramente menor capacidade para enfrentar os desafios que os choques económicos colocam, sendo financeiramente menos resilientes. Assim, é importante ter um plano adequado de estruturação financeira que permita a cada momento avaliar (fluxos de caixa, gestão de dívida, reservas, liquidez, entre outros) e, se necessário, ajustar de maneira a que, de uma forma assertiva e célere, possam ser redesenhados processos e adequados sistemas face a um imprevisto.

Esta capacidade de improvisar e redesenhar processos foi uma das qualidades identificadas nas empresas portuguesas, não só nos setores que mais diretamente foram impactados pela covid-19 (como foram exemplos o turismo, a logística e os transportes, ou as indústrias têxtil e de calçado), mas também, daqueles que assimetricamente cresceram, mas que, ainda assim, tiveram que lidar com corte e restrições de cadeias de fornecimento, limitação da livre circulação, aumento significativo das matérias-primas (metalurgia, informática...).

Como o desempenho financeiro afeta tanto o operacional como o comercial, e sendo o atual contexto realmente desafiante para todos os CFO na área de credit management, julgamos que o acesso à informação bem como a todos os produtos e soluções na área de credit specialties deverá ser ponderado e considerado.

Se as empresas e os Estados compreenderem que as pessoas, os processos e os meios precisam de ser ajustados - com estratégias e planos pluridisciplinares integrados - a esta nova era e realidade, encontraremos o caminho e chegaremos a bom porto.

A natureza otimista é um dos pilares da resiliência e quero por isso acreditar que todos (enquanto indivíduos, organizações e sociedade) já percebemos que urge mudar mentalidades, processos e sistemas. Nesse sentido, a pandemia foi um catalisador no que concerne à velocidade com que essas alterações foram e tiveram necessidade de ser implementadas.

A importância dada, numa abrangência cada vez mais generalizada e a nível mundial, ao clima, à necessidade de tratarmos bem o nosso planeta, à descarbonização, à eficiência energética, às energias renováveis, à formação e qualificação, à digitalização, à reindustrialização, à saúde mental, ao ESG, à inclusão e diversidade, são indicadores dessa consciencialização.

Assim, se as Empresas e Estados estiverem preparados, quer em termos processuais quer de sistemas, mais facilmente nos reajustaremos e maior capacidade teremos para poder dar resposta a qualquer situação inesperada, podendo inclusive sair mais fortalecidos das mesmas.

Teresa Ribeiro, Credit Specialties Leader da Marsh Portugal