Resistirá a bolsa americana ao agravamento das relações internacionais e das sanções anti-Rússia

Os investidores saudaram 2022 com o aumento da inflação nos mercados norte americanos e uma fraca época de informação. Contudo, com o início da guerra russo-ucraniana, a ansiedade e o pânico cresceram, pese embora nas últimas semanas os mercados dos EUA terem retomado à "green light". Mas sabemos o que esperar da bolsa de valores dos EUA, no meio de sanções económicas contra a Rússia?

De facto, a bolsa de valores dos EUA está a subir, não porque a Reserva Federal tenha impresso muito dinheiro. Em vez disso, a tendência ascendente resulta do facto das empresas continuarem a gerar receitas e a ter lucro. Os analistas da Goldman Sachs, por exemplo, aumentaram as suas previsões de recompra de ações para 2022 para um recorde de um milhão de biliões de dólares, mais 12% do que no ano passado, quando as recompras ajudaram o S&P 500 a subir 27%. Os especialistas observaram a escalada da atividade de buyback, agora próxima de um recorde histórico, com o número de programas ativos a duplicar a média. Uma enorme quantidade de dinheiro atingirá o mercado de ações após lucros, recorde em 2021, empurrando os índices para cima. E neste cenário, a fase de fraqueza do segmento IPO chegará provavelmente ao fim.

Por isso, analisamos os catalisadores do crescimento da bolsa de valores dos EUA. O primeiro é a inflação, que pode atingir o seu pico já na segunda metade de 2022. Isto porque a ajuda estatal, que foi paga naquele país no início da pandemia, já não está a ser paga, e a população já gastou o dinheiro. Ao mesmo tempo, as cadeias de abastecimento foram retomadas, e a oferta e a procura estão a voltar ao normal.

Por outro lado, o aumento de 7,9% dos preços não será apanhado pela taxa da Reserva Federal, que pretendem aumentar de 0 para 0,25% apenas, e num futuro próximo. Como resultado, prevê-se um abrandamento da inflação e uma queda gradual para o padrão de 2-3% até 2023.

O segundo, são os lucros das empresas que embora estejam a abrandar, não deixaram de aumentar. Quando os preços sobem, uma empresa aumenta as suas receitas, e a procura dos seus títulos cresce. Com os EUA não diretamente envolvido na guerra na atual crise, as ações estão a subir de preço, e o dinheiro está a perder valor. Note-se que, globalmente, para a bolsa de valores, a inflação não é um desastre. A recessão económica, o desemprego e o encerramento industrial são muito piores. O aumento dos preços e a digitalização impulsionam as empresas, pelo que estas estão a crescer, embora lentamente.

O terceiro catalisador a que assistimos agora é o pico de medo e de preços no mercado petrolífero. Mas o aumento dos preços das matérias-primas para novos máximos históricos que a Reuters prevê, não é crítico para o mundo. A economia global não é tão dependente do petróleo como era há dez anos e ainda mais há 30 anos. Como resultado, o papel do "ouro negro" à escala global está a declinar. O petróleo caro poderia ser um sinal positivo para as empresas norte-americanas que produzem a mercadoria e podem exportá-la.

O quarto catalisador é a digitalização, que continua a mudar o mundo. Em momentos de perturbação, a sua procura de moedas fortes e de ativos norte-americanos torna-se recorde.

As empresas do segmento de software e fintech perderam muito em valor nos últimos 6-9 meses, mas têm potencial de crescimento e não estão a desiludir os investidores com os seus resultados financeiros. Uma nova época de ganhos pode levar a uma recuperação. Além disso, os emitentes não são objetivamente afetados pela situação geopolítica na Europa Oriental e estão a crescer rapidamente nos mercados da Europa Ocidental e dos EUA.

Maxim Manturov, Head of Investment Advice, Freedom Finance Europe