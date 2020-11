Responsabilidade Social Empresarial, que papel?

O impacto pandémico impôs transformações estruturais em todas as organizações. Da organização do trabalho, à digitalização, da rápida adaptação da gestão dos recursos humanos à reconfiguração do modelo de negócio, as estratégias empresariais ajustaram-se, num curto espaço de tempo, a uma realidade até então desconhecida. E neste cenário dinâmico qual o papel destinado à Responsabilidade Social Empresarial?

Num quadro de crise covid, em que a priorização dos objetivos empresariais foi reorientada, esta prática continua a ser um capital inquestionável das organizações.

Podemos continuar a olhar para o papel referencial da Responsabilidade Social Empresarial, enquanto garante de rotinas e regras de funcionamento unificadoras e orientadoras da atividade de qualquer organização ou enquanto fator essencial a atender nas metas empresariais, que deverão ser compatíveis com o desenvolvimento sustentável da comunidade. Devemos ainda observar a responsabilidade social como um forte incentivo à redução das desigualdades, em pleno respeito pela diversidade e preservação dos recursos ambientais, económicos, sociais e culturais.

Mas em tempos verdadeiramente excecionais podemos, e devemos, ir mais além no pensamento e na estratégia ao capitalizar este espírito de cidadania empresarial. Devemos, todos, ativar e despertar as organizações para assumirem um papel solidário, um papel de responsabilidade social coletiva.

O combate à pandemia, na dimensão dos impactos económicos e sociais, deve ser um motor de mobilização de todos, sem exceção, do estado central às autarquias locais, às IPSS e à sociedade civil, e porque não, também do setor empresarial.

Para tanto é imperativo reforçar as boas práticas empresariais, com boa cidadania, sustentabilidade económico-empresarial e com claras evidências na melhoria do bem-estar dos trabalhadores, de atração e retenção de talento, potenciando a produtividade organizacional no geral. Será este, neste momento, o grande fator gerador de competitividade.

Está implícito um apelo, que a todos nos convoca, em que a Responsabilidade Social Empresarial deve ter um papel preponderante, num caminho de recuperação que será longo e desafiante. Não devendo ser encarada como um fator de resultados económicos imediatos, mas sim como um investimento, com resultados a médio prazo na qualidade de vida dos trabalhadores e, a longo prazo, no aumento da robustez competitiva com expectáveis efeitos positivos nos resultados globais das empresas.

É o resultado desta complexa equação que trará respostas coletivas ao desafio do século XXI, ao desafio das nossas vidas, a que todos, governo, empresas e cidadãos, têm a obrigação de responder, com resiliência e criatividade, deixando um legado mais solidário para as gerações vindouras.