Respostas à crise pós Covid

Vivemos atualmente uma crise de saúde pública histórica: o Covid evidencia a impotência da técnica e do conhecimento científico de modo impensável no século XXI, expõe a fragilidade da condição humana e impõe o medo nas relações familiares e sociais. A incerteza (sobre o vírus) mina a saúde mental, retira-nos a liberdade e impede-nos de sonhar.

Sem previsibilidade, o tecido económico-social desagrega-se e (sem fiducia) o sistema financeiro colapsa: falências, desemprego, miséria, fome e violência constituem as certezas do mundo atual. A incerteza sanitária aprofunda o fosso entre ricos e pobres; as desigualdades económico-sociais crescentes põem em risco as democracias; populismos e extremismos, de esquerda e de direita, capitalizam a revolta social contra o sistema, contra a civilização ocidental… das liberdades e dos direitos políticos, económicos, sociais e culturais.

Neste contexto global, a sorte de Portugal depende, fundamentalmente, da forma como se resolver a crise (existencial) da União Europeia. Não bastam as soluções aplicadas (agora mais celeremente) após 2007/08: flexibilização das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, maior elasticidade na interpretação das regras dos auxílios públicos e da ação do Banco Central Europeu para manter baixas as taxas de juro.

Na verdade, a pandemia em curso universaliza a crise e afeta os 27 Estados Membros. Torna-se, portanto, absolutamente inadiável a adoção da famigerada bazuca europeia: um Fundo de Recuperação económica com soluções (solidarísticas) a fundo perdido e não exclusivamente assentes em (mais) endividamento, aliado a um Orçamento comunitário robusto, com substituição da lógica de redistribuição entre Estados pela criação de verdadeiros impostos europeus (v.g. sobre o digital ou na economia verde).

Se no próximo Conselho Europeu os líderes europeus não estiverem à altura do plano de Merkel (apoiado por Macron e formalizado na ambiciosa proposta da Comissão Europeia), a solidariedade europeia assume-se como letra morta e os ódios, o racismo e a xenofobia, em breve, deixarão de se limitar a derrubar estátuas sem critério para voltarmos aos tempos de guerras sangrentas.

Na nova Guerra Fria, com o conflito comercial entre Estados Unidos e China a tornar ainda mais sombrias as perspetivas de recuperação do mundo, só com uma União Europeia e um Reino Unido fortes, num quadro de reforço do multilateralismo internacional, podemos conferir (alguma) certeza à brutal insegurança a que o Covid nos condena nos próximos tempos.

* João Nuno Calvão da Silva (Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e Vice-Reitor das Relações Externas e Alumni da Universidade de Coimbra)