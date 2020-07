Restart Angola

As perspetivas de investimento na fase pós pandemia estão diretamente ligadas às oportunidades que irão surgir, o mercado externo é uma certeza e Angola é vista como um on going, ou seja, mesmo na fase de pandemia as estruturas estão ativas, os clientes continuam os mesmos e em várias áreas de negócio. São as empresas que sempre estiveram em Angola, quando tudo corria bem ou que se mantiveram durante as crises que vão conseguir vingar nos novos tempos. O que mudou para este país africano tem sobretudo a ver com o contexto global que se vive, as incertezas do momento afetam a confiança de investidores de igual maneira em qualquer parte do globo.

Mas Angola está a viver uma situação relativa á pandemia, parecida com Portugal. O fator mais critico é o Tempo e o Medo do tempo que a economia Angolana poderá levar para recuperar níveis de confiança minimamente aceitáveis que resultem em negócios.

Neste momento o país vive uma situação de estado de “emergência”, o investimento é nulo, e a única preocupação reside em conseguir sobreviver sem grandes injeções de capital, e sem entrar em default.

Esta crise está a produzir o acelerar da transição de um país com uma economia informal para um país de economia formal, regulada, e sobretudo tributada. Esta estratégia tem como objetivo tornar a economia o menos dependente possível da venda de petróleo, e fomentar investimento no setor produtivo, muito mais apoiado pelos agentes económicos.

Pretende-se que Angola consiga produzir bens de primeira necessidade, a denominada “Cesta Básica”, e que se torne cada vez menos dependente de importações.

Foi também neste sentido que o Executivo Angolano, entre uma série de medidas de alívio dos efeitos económicos negativos provocados pela pandemia, criou uma medida que atribui crédito fiscal sobre o valor do IVA a pagar na importação de bens de capital e matéria-prima, para a produção dos bens da “Cesta Básica”.

Em termos operacionais, esta pandemia levou a um desinvestimento brutal. As empresas redimensionaram os seus custos ao mínimo possível, o que gerou níveis de desemprego alarmantes, e de consumo quase inexistente. Ao mesmo tempo que o BNA, no inicio de julho, já tinha gasto quase 80% do plafond disponível para apoiar as empresas angolanas, com o objetivo de injetar liquidez e evitar o encerramento das mesmas.

Torna-se igualmente necessário, encontrar soluções de incentivo ao pequeno empresário, aos empreendedores, no sentido de lhes fornecer ferramentas para montar o seu próprio negocio que, permitam com o maior grau de certeza possível, aferir se a sua ideia, tem potencial para ser financiada, isto do lado do empreendedor, do lado do financiador, garantir que o modelo de negocio é viável, e assim incrementar o empreendedorismo, alavancando a criação do próprio emprego. E ainda, apoiar os empresários na reestruturação dos seus negócios, adaptando-os a esta nova realidade. Existe também a necessidade crescente das empresas internacionais que estão presentes em Angola optarem por estruturas mais baseadas em quadros e trabalhadores locais do que internacionais. Constituindo equipas no local que desenvolvem e implementam os projectos.

Angola sempre foi e continua a ser um importantíssimo parceiro de negócios. E neste contexto de incerteza, as parcerias assumem-se como essenciais para a consolidação das empresas portuguesas no mercado Angolano, sobretudo na captação de new business e retenção de talento, cada vez mais emergente.

Manuel Cota Dias é partner do Grupo Your