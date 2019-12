Retalhistas e Fornecedores. Diálogo para a eficiência logística

Sem recurso a considerações de caráter ético ou moral, é inevitável constatar que a época festiva – o Natal, as celebrações de Ano Novo – regista um aumento significativo de consumo.

De acordo com os mais recentes dados disponíveis, no terceiro trimestre de 2019 o crescimento em valor de 4,2% nos bens de grande consumo, a que corresponde um crescimento de 3,4% em volume, é o principal indicador de um nível de confiança elevado dos consumidores portugueses.

No contexto deste último trimestre, os dados do último ano davam conta de que a época de Natal seria o período mais importante para as vendas deste tipo de bens, registando-se um aumento do valor gasto por ato de compra (+15%), ainda que o número de visitas às lojas se mantivesse estável face ao resto do ano. Segundo o mesmo estudo, o mês de dezembro registaria mais promoções do que os restantes (51% no Natal versus 47% na média no ano), apesar do impacto promocional ser já, de um modo geral, muito elevado no mercado nacional.

Esta é, portanto, a nossa realidade. A realidade de retalhistas e fornecedores no que poderia ser o “quebra-cabeças” da satisfação da procura. Mas que, de facto, não é.

As estratégias e planos de marketing são, cada vez mais, consumer-centric e customer-centric. Todo o trabalho de segmentação, definição de posicionamento e mercado-alvo é, na atualidade, a base de qualquer presença relevante no mercado, assente numa clara identificação das necessidades dos consumidores e numa seleção pelas marcas, pelos produtores, daquelas que, entre essas necessidades, as marcas se propõem satisfazer, com base numa proposta de valor, num conjunto de características diferenciadoras.

Ora, o que é cada vez mais evidente é, nesta crescente necessidade de diferenciação, o correspondente imperativo de afirmação da resposta de cada player às semelhanças, aos pontos em comum e requisitos básicos que o consumidor espera de todos os produtos ou serviços numa determinada categoria. Uma marca que decida criar um modelo diferenciado, e para isso, não aposta em corresponder ao ponto de paridade do mercado na sua categoria, não garante o propósito básico.

Ser diferente é importante para gerar brand equity, mas não basta. E retalhistas e produtores estão cada vez mais atentos a esta realidade. Por isso, não é um “quebra-cabeças” satisfazer a procura, mesmo em mercados muito sensíveis a dinâmicas promocionais – como o mercado português –, mesmo quando estas coincidem com períodos de “pico” de consumo, como o que as festividades de Natal e Ano Novo proporcionam.

O que verificamos é a disponibilidade de retalhistas e produtores para analisar oportunidades de melhoria e gerar consensos – o que, reitera-se, não é um “quebra-cabeças” e tem sido perspetivado como uma oportunidade por concorrentes e entidades com intervenções complementares ao longo da cadeia de valor. É este posicionamento colaborante e de melhoria contínua que norteia, por exemplo, o Estudo de Níveis de Serviço em Supply Chain, da GS1 Portugal, que introduziu na sua 7.ª edição, recentemente apresentada, uma matriz de avaliação que integrava, precisamente, questões relativas a níveis de serviço em períodos promocionais.

Este estudo, que conta com a colaboração de 30 fabricantes, de seis dos maiores retalhistas nacionais e de dois grossistas, analisa a relação destes operadores na área de logística de grande consumo. Não será por isso de estranhar, que a principal prioridade apontada pelos participantes seja que, em época de promoções, os níveis de serviço sejam otimizados, para garantir níveis de stock adequados às exigências dos consumidores.

Elaborado com o objetivo de, por um lado, avaliar os níveis de serviço logístico e, por outro, identificar as oportunidades de melhoria, este estudo da GS1 Portugal sublinha a importância das áreas comerciais e de supply chain terem uma comunicação interna frequente e eficiente, no sentido de implementarem uma visão 360º do negócio, de forma a criar valor para as organizações.

Estes são, na realidade, desafios que se colocam com maior premência em período de consumo excecional ou promocional – como o que por estes dias festivos se regista. Mais do que um “quebra-cabeças” estes períodos oferecem oportunidades para diferenciação pela qualidade da resposta, pela forma como cada marca cumpre a sua proposta de valor. Dizem os entendidos que as marcas que acrescentam com sucesso componentes emocionais a esta equação têm clara vantagem. Deixamos a constatação desta variável, por cada um, nos muitos momentos com família e amigos por estes dias, no desembrulhar de presentes, em particular com crianças, ou na preparação das passas para receber 2020.

*Diretor executivo da GS1 Portugal.