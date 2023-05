Retórica e prática

No ano passado, a inflação foi a mais alta de há várias décadas. Quando se anunciava o desastre, muitas empresas tiveram um bom ano, quando não o melhor de sempre. O mesmo aconteceu com o Estado cujas receitas atingiram valores recorde. Mas, há sempre um mexilhão, neste caso, os que vivem do seu salário. Os eventuais aumentos, foram abaixo da inflação. Perderam poder de compra, confirmando que, na prática, aquela é um imposto. Em resultado, o peso dos rendimentos do trabalho no rendimento nacional diminuiu. A inflação terá na procura o seu determinante principal, mas as margens de lucro ajudaram. Até agora, os salários foram uma força moderadora...

Entre os assalariados, as situações concretas são variadas: quem vive do salário mínimo tem-no visto aumentado, e bem, acima da inflação. Dá para viver melhor? Depende. Depende, desde logo, da evolução dos preços dos bens que, realmente, integram o meu cabaz de compras: numa designação genérica ("carne de porco"), cabe carne de melhor e pior qualidade. Se já compro a opção mais barata, não tenho escolha. Se os respetivos preços aumentam mais do que a média, sou mais penalizado do que os que têm escolha.

"Há sempre um mexilhão, neste caso, os que vivem do seu salário. Os eventuais aumentos, foram abaixo da inflação. Perderam poder de compra, confirmando que, na prática, aquela é um imposto."

E depende, também, do endividamento. A esse propósito, o paralelismo entre o aumento dos juros e a subida dos lucros dos bancos (esquecendo a baixa remuneração dos depósitos), tem gerado polémica. Lendo os relatórios dessas instituições, lá constam os princípios da responsabilidade social (RS), numa aceção lata, não limitada aos seus acionistas e trabalhadores. E na prática? Havendo um banco público, esperar-se-ia que liderasse a resposta, estabelecendo um referencial. Em geral, alguma coisa está a ser feita pelos bancos, não sendo claro quanto é RS e quanto é prudência (um stock de casas baratas não é muito atrativo...). Chegará?

Uma coisa é certa: são os bancos que melhor conhecem a situação desses agregados familiares. O governo faria bem se os ouvisse para, em complemento ao que eles se proponham fazer, redesenhar as medidas de apoio anunciadas sem o que, ao que tudo indica, terão efeitos pífios.



Economista e professor universitário