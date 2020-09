Robotic Process Automation: uma questão de tempo

De acordo com o estudo The Future Of Work Is Still Being Written, But Who Is Holding The Pen?, realizado pela Forrester, no início de 2020, 66% das empresas, de uma amostra de 270 localizadas em França, Alemanha, Reino Unido e EUA, afirmaram que vão aumentar o investimento em Robotic Process Automation nos próximos 12 meses. Afinal de contas, no que consiste e quais as vantagens adjacentes a esta tecnologia disruptiva que mereça a atenção de mais de metade das empresas? O facto de a economia estar cada vez mais dependente da interação digital, leva as empresas a apostar, cada vez mais, em processos rápidos e eficientes capazes de aumentar a eficiência e fornecer melhores experiências aos utilizadores e clientes finais.

Se pegarmos na analogia criada pelo IBM, o RPA pode ser visto como um gateway – uma forma de introduzir a automação e obter benefícios comerciais a um custo baixo e com um risco praticamente inexistente. O conceito principal passa por utilizar um software para reproduzir, repetidamente, atividades rotineiras realizadas por humanos em computadores, automatizando tarefas tediosas, de baixo valor humano e repetitivas. Esse software, porque tem um comportamento semelhante ao dos humanos, denominamos por robot. O RPA é particularmente apelativo onde os recursos e orçamentos de TI são limitados ou para trabalhar com aplicações de back-end que carecem de boas APIs e, portanto, seriam difíceis de automatizar sem mudanças significativas e com um potencial time-to-market consideravelmente inferior a um desenvolvimento de software tradicional. Mas para implementar o RPA com sucesso, é necessário reavaliar as metodologias de trabalho atuais e perceber quais os benefícios que esta tecnologia pode trazer para as empresas:

· “A automação de várias atividades pode melhorar o desempenho de quase todos os processos de negócios. Além de possibilitar a redução dos custos de mão-de-obra, a automação pode aumentar o rendimento, aumentar a confiabilidade e melhorar a qualidade, entre outras vantagens de desempenho” – McKinsey Global Institute;

· “RPA é um novo desenvolvimento promissor em automação de negócios que oferece um ROI potencial de 30–200% – no primeiro ano” – White Paper da McKinsey;

· “Além das vantagens de custo e eficiência, alguns dos maiores benefícios do RPA são muitas vezes esquecidos: a facilidade de implementação, a velocidade e a agilidade que confere à empresa” – White Paper da PwC.

Recorrendo, novamente, ao estudo referido anteriormente, a automação não é futurística – daí ser apenas uma questão de tempo, principalmente após o impacto da crise do COVID-19, até as empresas começarem a implementar ou reforçarem o uso desta tecnologia que permite automatizar tarefas repetitivas e baseadas em regras, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades de elevado valor e complexidade que exigem habilidades avançadas. De facto, o estudo realizado pela Forrester reforça que funcionários felizes e satisfeitos resulta em aumentos percentuais significativos na receita da empresa.

* Pedro Correia, RPA Specialist na EDP, Coordenador Científico da Pós-Graduação RPA na Rumos / ISEC