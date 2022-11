A guerra na Ucrânia ou a pobreza são duas tragédias que vamos olhando com mais indiferença. A banalização é um risco da comunicação repetida, e rotineira, de um certo fenómeno. Como evitar esse adormecimento? Uma recente reportagem televisiva é, a tal título, exemplar. A pobreza, e as dificuldades, tinham chegado ao extremo de aquela família estar a vender parte da mobília. Mais de perto, vê-se um agregado em que o pai é o único ganha-pão. A mãe sofre de uma doença que a impede de estar de pé, ou sequer sentada, e de trabalhar. Para tornar a situação mais dramática, um dos filhos sofre de trissomia 21. A reportagem mostra, com perícia e discrição, que a mãe deverá padecer de obesidade, para além de alguma outra doença incapacitante. Múltiplos estudos confirmam a relação entre pobreza e saúde débil, incluindo a obesidade. Se, na fase atual, é o SNS que deve ser convocado (e sabe-se das listas, intermináveis, para acorrer às situações de obesidade crónica), na origem do problema também está a falta de conhecimentos que funciona como um elemento de reprodução da pobreza e exclusão. Na referida peça, isso está implícito quando a mãe se queixa de não ter dinheiro para prodigalizar um mimo aos filhos: "não temos dinheiro para um gelado, ou um pacote de batatas fritas" (que, obviamente, veem os outros comer, o que diz bem da alimentação das nossas crianças, ricas ou pobres)! Muitas famílias têm um cabaz alimentar mau e caro - vê-se no supermercado. Ao não trabalhar, e envolver, tanto com os pais, como seria necessário, o sistema de educação, em geral, falha, ajudando a perpetuar estas situações. Está documentado.

Acorrer a situações com esta complexidade não está ao alcance de uma política "top down", centralizada, por melhores que sejam os seus propósitos. É muito mais difícil que subir as taxas de juro ou atribuir um subsídio geral. Exige o envolvimento das autarquias e requer instrumentos de política de proximidade e recursos (técnicos e financeiros) adequados. Atos. Não basta a rotineira conversa de descentralização. Nessa, já ninguém acredita.

Alberto Castro, economista e professor universitário