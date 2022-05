Rumo a um consumo mais saudável, sustentável e ético

Mais de dois anos depois, temos hoje mais certezas sobre como a pandemia mudou as nossas vidas. De facto, nos estudos que fizemos nos vários países onde atuamos, incluindo em Portugal, os resultados mostram-nos que os consumidores aumentaram significativamente a procura por produtos frescos, como legumes, frutas ou peixe, ou de produtos saudáveis, vegetarianos ou sem lactose, em detrimento, por exemplo, de alimentos preparados refrigerados.

Mas não só. O compromisso das empresas e marcas com o meio ambiente e a sustentabilidade são, atualmente, aspetos cada vez mais valorizados pelos consumidores na hora de fazerem as suas compras. É dada, agora, uma maior preferência a produtos e marcas locais, à transparência sobre a forma como são produzidos e embalados, e qual o seu impacto para o meio ambiente.

Também por causa da pandemia e das restrições impostas, observamos uma redução dos gastos fora de casa e um aumento da procura de novidades e experiências para desfrutar em família e no conforto do lar, como produtos para a confeção de refeições caseiras, eventualmente com alguma sofisticação gastronómica, utensílios domésticos, objetos decorativos, além de produtos de limpeza e ménage.

Contudo, os consumidores continuam a manter a preocupação com o controlo dos gastos e, por isso, fazem mais listas de compras com antecedência e comparam mais preços. Alargaram, também, o leque de escolha, para produtos diferentes dos que compram habitualmente, o que os leva a ser mais seletivos perante as prateleiras físicas e virtuais.

Outra das mudanças que encontrámos nos estudos que fizemos, está no facto de o preço e as promoções continuarem a ser elementos determinantes para a decisão de compra. Contudo, estes "concorrem", agora, com o conforto e a experiência de compra enquanto aspetos mais valorizados pelos consumidores.

Já no que diz respeito às compras online, que antes da pandemia eram, sobretudo, de viagens, informática, eletrónica e roupa e acessórios de moda, após a experiência do confinamento, as categorias que mais cresceram online foram as compras para o lar e alimentação.

Estes dados confirmam a importância da omnicanalidade para as marcas, uma vez que, apesar de os consumidores continuarem a ter a loja física como referência, estão a comprar cada vez mais online os produtos para o dia-a-dia das suas casas.

Ou seja, o mix na utilização dos canais físicos e online em compras de alimentação alterou-se ainda que a grande maioria dos consumidores que usa o canal online escolhe deslocar-se aos hipermercados ou supermercados, mas para efetuar, sobretudo, compras de produtos frescos e congelados. Já no online a preferência de compra vai para os produtos que se conservam melhor, como as massas, arroz, azeite, farinha ou conservas.

Perante este quadro, é fundamental que comerciantes, retalhistas e marcas sejam capazes de melhorar a comunicação com os consumidores, adaptando a comunicação aos pontos de venda físico e online e aos novos hábitos de consumo mais saudável, ético e sustentável, de modo a oferecer-lhes uma experiência de compra consistente, fiável e gratificante.

António Janeiro, CEO da in-Store Media em Portugal