Saber gerir é não parar de aprender

A formação dos executivos e respetivas equipas é essencial para a sobrevivência das empresas. Tendo os líderes um papel fundamental na gestão do talento das suas equipas, de forma a reter e a atrair as melhores mentes, a atualização constante do seu conhecimento é ainda maior.

Quantas histórias já ouvimos de grandes empresas, cujo fracasso ninguém imaginava, mas que acabaram por não conseguir manter-se competitivas? Não foi a falta de liquidez financeira que ditou o insucesso de muitas delas, mas sim a incapacidade de prever e preparar o futuro, apostando no capital humano - o ativo mais importante e que alavanca todas as organizações.

Para qualquer líder no mundo corporativo existem dois temas prioritários para manter elevada a motivação das suas equipas: ter uma visão clara e inspiradora sobre o futuro da empresa/direção e fornecer às equipas ferramentas e metodologias de aplicação prática que lhes permitam alcançar os objetivos definidos. Por isso, é preciso aprender com os melhores, identificar as últimas tendências/estratégias e perceber qual o caminho feito e abordagem utilizada, aprendendo também com o insucesso.

Potenciar o crescimento profissional dos colaboradores para que gerem à empresa melhores resultados, obriga a um investimento periódico em formação. Mas como encontrar a formação certa para as necessidades específicas da nossa empresa? Aqui o formador faz toda a diferença: pela sua experiência no mercado, pelas competências, ensinamentos e provas dadas.

Assim, como tudo na vida, se pretendemos aprofundar um tema específico vamos estudar quem já o fez bem feito e como executou, porque nem sempre precisamos de inventar. Às vezes basta aprender com quem já passou pelo problema e perceber como o ultrapassou.

Por exemplo, preciso de ajuda em estratégia de marca? Devo procurar o melhor no assunto, aquele empresário que seja formador, que partilhe os seus ensinamentos, que tenha executado e que, acima de tudo, tenha casos reais. Um exemplo da nossa forma de trabalhar, por exemplo, é o curso de posicionamento de marca com Ken Schmidt, antigo diretor de marketing e comunicação da Harley-Davidson, uma empresa que esteve quase na falência e com uma estratégia disciplinada abriu um oceano azul sem concorrência, com clientes fidelizados de tal maneira que chegam a tatuar a marca no corpo. É certo que Ken Schmidt tem muito a ensinar sobre estratégia de marca e foi por isso o selecionado para abordar esta temática.

Mesmo que a nossa empresa seja pequena, média ou grande, é preciso pensar e agir com excelência, mesmo com as limitações orçamentais. Seja micro, médio ou macro, as empresas podem pensar como uma Harley-Davidson, Coca-Cola e Google, basta falar com quem já fez. A visão é tudo nos negócios.

É em ambiente de formação que conseguimos pensar mais longe: sair da rotina, pensar com clareza e aprender com os erros, nossos e dos formadores. As empresas podem, assim, ganhar, além de um aumento de produtividade, de bem-estar, uma vantagem competitiva que as permite distinguirem-se num vasto mundo empresarial. Resta a questão: de que estão os gestores à espera?

António Ferreira, Managing Partner da Business Retreats