Saber liderar para saber ganhar

Nunca como agora os grandes exemplos de liderança foram tão importantes para assegurar um contexto de confiança tão essencial para ganhar a batalha do futuro. A liderança não se estabelece por decreto mas resulta antes da afirmação de uma capacidade especial de mobilização das pessoas para uma agenda focada na criação de valor e na persecução de um propósito com sentido. A complexidade dos tempos que estamos a viver faz da liderança pelo exemplo um fator crítico para o sucesso da organização como um todo e junto do seu ecossistema. Por isso os exemplos contam. E a propósito dos recentes resultados do ranking sobre liderança da On Strategy, de destacar Rui Nabeiro e Alexandre Fonseca como dois grandes exemplos do que é ser líder hoje.

Rui Nabeiro e Alexandre Fonseca são de gerações diferentes e pertencem a áreas de negócio e contextos de intervenção de negócio distintas. Não deixa contudo de ser claro que em ambos os casos a liderança pelo exemplo, o foco no valor partilhado, a importância dada à inovação e eficiência como fatores de melhoria permanente das organizações, são marcas coincidentes e que fazem a diferença no contexto de mobilização estratégica das equipas para um sentido de propósito comum claro e assumido de forma individual e coletiva. Ambos os responsáveis souberam no seu contexto desenvolver de forma participada o conceito de comunidade, fazendo da inovação aberta e da inteligência coletiva os enablers de mudança para o sucesso das suas organizações em tempo de mudança. São estes sem dúvida os requisitos para fazer da liderança um dos fatores centrais para uma gestão capaz de responder às expectativas destes tempos de incerteza e complexidade.

Muitos têm sido os autores que têm abordado de forma estruturada o contexto da liderança na nossa economia e sociedade. É o caso de A.G. Alfley e Roger Martin que no seu icónico "Playing to win - how strategy really works" defendem que o processo de liderança é acima de tudo um percurso em construção permanente, centrado num contrato de confiança entre todos os membros da organização e numa dimensão estratégica de competência que terá que ser reforçada numa lógica de cooperação estratégica ativa. Também nesta matéria os exemplos de Rui Nabeiro e Alexandre Fonseca, cada qual no seu contexto, são uma referência pelo sentido de mobilização ativa que conseguiram estruturar nas suas organizações, com resultados e impactos concretos.

No caso de Rui Nabeiro e da sua longa experiência de desenvolvimento e consolidação empresarial do Grupo Delta, muito alicerçado num sentido de comunidade integrada, que a partir de Campo Maior estruturou uma rede colaborativa por todo o país - e também a nível internacional - centrada numa partilha permanente de informação m e conhecimento como peças chave para um compromisso de resposta de qualidade às expectativas cada vez mais exigentes e inovadoras dos mercados e dos clientes. O prestígio da liderança deste grande empresário da nossa economia deve-se muito a esse compromisso entre um sentido de confiança colaborativa com a comunidade e um foco de competência voltado para o objetivo valor para o futuro.

Na dinâmica área da tecnologia e das telecomunicações, a aposta permanente na inovação, através da Altice Labs, e da consolidação de uma rede colaborativa a partir de parceria estratégicas dinamizadas a partir de um ecossistema inteligente dão à gestão de Alexandre Fonseca uma marca indelével de confiança na afirmação de valor que a marca e a organização conseguem junto do mercado e dos seus clientes. Também aqui o sentido de comunidade, muito centrada na partilha de ideias e de soluções inovadoras num setor altamente exigente e competitivo, se tem revelado a chave para os excelentes resultados conseguidos. Porque de facto, como em ambos os casos aparece claro, saber liderar é dar um passo na afirmação de uma estratégia ganhadora num tempo incerto e complexo, em que quem for competente e inovador saberá fazer a diferença.

Francisco Jaime Quesado, Economia e Gestor - Especialidade em Estratégia e Competitividade