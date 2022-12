Sai o ministro, mas a TAP fica

O lamentável caso da indemnização a Alexandra Reis e o efeito dominó que gerou no Governo tornaram-no no episódio mais ruidoso de todo o folhetim TAP. No entanto, à boa maneira portuguesa, corremos o risco de deixar morrer o assunto à superfície, normalizando a gravidade dos factos e votando ao esquecimento as causas que estiveram na origem deste incidente.

A companhia aérea "de bandeira", como os seus defensores apregoam, é um buraco sem fundo. Além do cheque de 3,2 mil milhões de euros já emitido e que resulta do ruinoso plano defendido pelo ministro que agora se demitiu, a TAP já custou ao erário público muitos milhares de milhões de euros adicionais, em prejuízos acumulados e suprimentos de capital. Nunca reembolsou o acionista Estado e teve apenas dois exercícios positivos na sua história. Por saber o que esperava aos contribuintes portugueses com mais este resgate, a Associação Comercial do Porto interpôs uma providência cautelar, em julho de 2020, para travar a primeira tranche de 1,2 mil milhões. Não fomos bem-sucedidos nesse propósito, mas forçamos o debate sobre o tema, custando-nos um coro de críticas mal-intencionadas, vindas na sua maioria daqueles que vivem do dinheiro dos nossos impostos ou dos que ainda sonham com economias planificadas.

O tempo deu-nos razão e mostrou que a empresa, além de falida, é irreformável. Sendo cofinanciada por dinheiros públicos, não apresenta qualquer grau de exigência sobre a sua operação, abrindo caminho a uma espécie de anarquia gestionária, onde cabem empregos para amigos e familiares, salários e indemnizações desproporcionais, renovações de frota automóvel e greves lesivas do interesse público. Em síntese, um poço de ineficiência, que não tinha outra salvação - como sempre defendeu a ACP - que não fosse a sua reestruturação integral e a criação de uma nova companhia.

Pedro Nuno Santos deixa o Governo, numa decisão e contexto que lhe serve os interesses políticos de longo prazo. Mas a fatura das opções seguidas para a TAP vai manter-se e continuará a pesar no bolso dos portugueses por muito tempo. Não nos esquecermos disso, seria sinal de que aprendemos alguma coisa com este incidente.

Presidente da Associação Comercial do Porto