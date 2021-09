Sair da crise e crescer em 2022, mas não a qualquer preço 

Começam a chegar, a conta-gotas, sinais de recuperação a um país que se encaminha a passos largos para as eleições autárquicas e a uma Europa que se prepara para uma nova liderança no seu maior motor, a Alemanha. No dia 26 os dois momentos coincidem.

Esta semana, a presidente da Comissão Europeia foi uma das protagonistas dessas boas notícias, ao referir que antevê que 19 países da União vão atingir valores pré-pandemia ainda neste ano. A presidente afiança que diferenças face à última crise são "marcantes". Se em 2008 foram precisos oito anos para que o PIB da zona euro recuperasse, desta vez, espera-se que até 2022 todos os Estados-membros se reergam".

Para Ursula von der Leyen "é tempo de a Europa avançar para o nível seguinte" e não é só em matéria de defesa e segurança (no seu discurso não ficou esquecida a crise do Afeganistão e as preocupações com a cibersegurança), mas também ao nível da recuperação económica. As suas palavras foram lidas com otimismo, mas também como um sinal de esperança importante para o Velho Continente.

Nas suas prioridades para 2022 estão áreas claramente económicas. Além da recuperação da atividade e do crescimento, a líder europeia avançou que o executivo comunitário vai propor um projeto de lei que vise os "lucros escondidos por trás de empresas de fachada", com o objetivo de lutar contra a fraude e evasão fiscais. E deixou claro: "Na nossa economia social de mercado, é bom que as empresas tenham lucro, mas se elas tiverem lucro também se deve à qualidade das nossas infraestruturas, da nossa segurança social e dos nossos sistemas educativos. Por isso, o mínimo é que [as empresas] paguem uma contribuição justa", salientou Ursula von der Leyen, quando falava nesta semana no Parlamento Europeu, no discurso do Estado da União.

Prometendo que a Comissão Europeia irá continuar a "batalhar contra a evasão e a fraude fiscais", Von der Leyen anunciou que o executivo irá apresentar um "projeto de lei que vise os lucros dissimulado por trás de empresas de fachada" e fazer tudo o que for possível para "selar o acordo mundial histórico sobre uma taxa mínima de imposto sobre as empresas". E mais disse: "Pagar uma quantidade justa de impostos não é apenas uma questão de política financeira, é sobretudo uma questão de igualdade". Na prática, todos podem ficar a beneficiar da aplicação de uma justiça fiscal que tarda pela demora.

Crescer, inovar e digitalizar a Europa é preciso. Mas não a qualquer preço.

Jornalista