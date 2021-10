Sair de debaixo das saias do Estado

Deixar de olhar para os pés, levantar os olhos e ganhar ambição. Ter vontade de fazer mais e melhor. Assumir a responsabilidade de tomar decisões, empenhar-se a fundo nos resultados e trabalhar para eles em vez de ficar eternamente à espera das ordens e da mesada que outros (normalmente o Estado) podem entregar-nos.

Não há nenhuma condição genética que ponha os portugueses em pé de desigualdade, como bem explicou o vice-almirante Gouveia e Melo no terceiro aniversário da Nova SBE, um caso de sucesso nacional que junta o melhor do público e do privado. Mas há uma questão cultural que o país tem de resolver para não ser bom e eficiente apenas quando o caldo está entornado e parece não haver saída. Se somos os melhores a resolver problemas em última linha (o tradicional espírito do desenrasca é uma mais-valia reconhecida), quando tudo está bem tendemos a encostar-nos até rebentar a bomba seguinte, em vez de trabalharmos melhor para que nunca chegue a ser detonada.

E é isso que é fundamental Portugal mudar, para deixar de sobreviver e começar a prevalecer. Atirar o miserabilismo e as vistas curtas para o lixo, trocar os queixumes por ação e a eterna dependência do Estado, que tantos julgam ser uma espécie de pai natal que tudo nos deve, por autonomia, iniciativa e produtividade.

É isto que uma certa esquerda não entende: enquanto os portugueses não se desligarem do Estado não haverá crescimento que lhe mereça o nome. Isto não significa obliterar tudo quanto é público, mas antes retirar dessa esfera tudo quanto nela não funciona, criar regras e fiscalizar-lhes a eficácia e responsabilizar a gestão privada por êxitos e fracassos. E permitir que o Estado se foque naquilo que é a sua missão, em vez de andar, a toque de caixa do governo, a espalhar paternalismos ocos, bacocos e infantilizadores do povo português.

No semicoma governativo provocado pelo chumbo orçamental e iminente dissolução do Parlamento, um país mais independente, autónomo e capaz manteria a atividade e a capacidade de criar riqueza. Aqui, salvo raras exceções, o que não ficou em pausa já é dado por perdido - casos das supostas conquistas nas pensões e do desdobramento de escalões de IRS. Do futuro poucos falam; antes espalham insultos, semeiam cisões e disparam culpas indiscriminadamente, como se faz onde poder não vem a par de responsabilidade. Mantém-se a influência à custa de manter pessoas e empresas dependentes de subsídios, benesses e caridadezinha. E se for preciso, arranja-se forma de lhes meter medo. É o melhor remédio contra anseios de independência e autonomia, para fazer os mais rebeldes voltarem a correr para debaixo das saias do Estado.

Já reparou que os números de contágios covid estão a subir?...