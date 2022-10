Salários: o grande erro do Governo

Tem-se repetido à exaustão que, para evitar um mítico efeito de bola de neve da inflação, os aumentos salariais devem ser moderados. Com moderados quer-se dizer inferiores à inflação, isto é, defende-se que em termos reais os salários dos portugueses devem descer. Ora todos sabemos que a inflação é importada e que desaparecerá da mesma forma como começou: sem a menor influência das políticas económicas seguidas em Portugal.

Faça Portugal o que fizer é absolutamente certo que não contribuirá para nenhuma bola de neve da inflação internacional e que quando esta terminar a inflação em Portugal também termina.

Mas as políticas económicas seguidas em Portugal têm efeito sobre todos nós. E a política de baixa real dos salários é desastrosa para cada um de nós enquanto trabalhador mas, também, perniciosa para a competitividade do nosso país como um todo.

A economia portuguesa, sendo uma economia aberta, dependente, sem tecnologias próprias, integrada na globalização, assenta em empresas que importam matérias-primas e tecnologias e com estes ingredientes acrescenta valor essencialmente pelo trabalho. Veja-se o setor automóvel. As grandes empresas são estrangeiras, grande parte das matérias-primas e intermediárias são importadas e o valor acrescentado português é essencialmente trabalho, ou seja os salários dos trabalhadores.

Acresce que outra das indústrias de que Portugal depende é a do turismo - em que os grandes intervenientes são estrangeiros, desde os turistas, aos hotéis, aos promotores que organizam os pacotes turísticos, às agências que os vendem nos países de origem dos visitantes, às companhias aéreas que os trazem para Portugal. O grande valor acrescentado obtido pelo país do Turismo é o do trabalho, o dos salários dos trabalhadores, que são praticamente o único valor acrescentado português nesta indústria.

Vemos, assim, que o valor acrescentado do nosso país depende essencialmente do valor do trabalho, isto é dos salários. Perdendo estes uma parte do seu valor real, o valor acrescentado real da economia nacional desce.

A produtividade também diminui em termos reais: isto é com uma hora de trabalho passamos a adicionar um valor acrescentado que vale menos. Exatamente o contrário do que é preciso, isto é, em vez de aumentarmos a produtividade, diminuímo-la.

Perdendo parte do seu valor acrescentado os produtos tornam-se mais baratos em termos relativos e logo as exportações perdem valor em termos reais.

Assim, descendo o valor acrescentado nacional os produtos que exportamos passam a ser mais baratos e, subindo os preços dos produtos importados, como está a acontecer, o que acontece é que os termos de troca do país com os seus parceiros comerciais se deterioram, isto é, passa a ser necessário exportar muito mais para poder importar o mesmo! Ficamos a perder internacionalmente. Empobrecemos relativamente aos nossos competidores, que num mundo globalizado são todos os outros países.

Eis como a política de contenção salarial nos vai levar ainda mais para a cauda da Europa. Olhamos em volta e vemos, um pouco por toda a Europa, que os salários estão a acompanhar a inflação em muitos setores e países - em que sucessivas greves têm reposto o poder de compra de grandes camadas de trabalhadores, desde os estivadores aos professores.

A política da redução salarial é mais um passo para que Portugal, atingida a cauda da Europa, apresente índices de desenvolvimento económico e desigualdade social cada vez mais típicos da América Latina. Compare-se Portugal com o Chile ou com o Uruguai.

É dramática a incapacidade da classe política de gizar uma política de afirmação do nosso país.