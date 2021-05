Sardinhas no comboio e o trabalho remoto

Ir às compras, pode. Almoçar fora, pode. Jantar também, desde que seja cedo. E até a praia, os eventos culturais e os convívios, mesmo que mantendo certos cuidados, já voltaram a ser possíveis. Demorou demais, mas chegou o momento de retomar a vida - pessoas e empresas. Pouco a pouco, regressamos à normalidade - muito graças à capacidade e competência do vice-almirante Gouveia e Melo, que pôs a vacinação a correr sobre rodas depois de uma primeira abordagem caótica. Em pequenos passos, as empresas voltam a conseguir andar para a frente e a perspetiva de um verão mais aberto e com via verde para os britânicos - nossos melhores clientes no turismo - anima.

Infelizmente, porém, mantêm-se as decisões sem sentido que têm marcado a gestão pública desta pandemia. Se já se pode circular em lazer e os turistas podem andar sem sobressalto pelas praias do Algarve e os adeptos de futebol, portugueses ou estrangeiros, passear sem T-shirt, máscara ou distanciamento pela cidade, o que justifica que se mantenha a obrigatoriedade do teletrabalho? Por que razão se escolhe prolongar uma situação que tem efeitos não apenas na produtividade e capacidade de trabalho em equipa, como na criatividade e na sanidade mental das pessoas?

As empresas fizeram investimentos para garantir a segurança dos seus empregados, instalaram acrílicos e compraram álcoolgel ao garrafão, mas continuam a ter de os gerir à distância - e a pagar-lhes a despesa dos serviços por determinação do Estado, apesar de não o fazer ele próprio com os funcionários públicos. As empresas adaptaram-se aos novos tempos e poderiam gerir as equipas em espelho ou em regimes híbridos - não pela vontade de controlar os trabalhadores mas pelas inegáveis vantagens que se perderam com o distanciamento que se prolonga há mais de um ano, como a troca de ideias e o sentido de equipa, de pertença.

A única razão que pode justificar a decisão de adiar o regresso ao escritório é o governo saber que tem um problema nos transportes públicos, um problema de segurança sanitária, potenciador de uma subida a pique dos casos de covid - ainda que sempre tenha negado que circular como sardinha em lata não tem efeito nenhum dos contágios...

Se é esse o problema, resolvam-no, governo e autarquias, aumentando frequências e reduzindo lotação. O que não podemos é continuar a aceitar que empresas e trabalhadores possam fazer tudo (finalmente!) mas continuem impedidas de trabalhar em condições porque o Estado só sabe ver obrigações na iniciativa privada e não assume responsabilidades básicas. Voltar ao escritório não é secundário, é urgente.