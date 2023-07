Saúde mental no trabalho: cinco sinais a que os líderes devem estar atentos

Nos últimos anos, tem existido uma maior sensibilização para o tema da saúde mental no geral e no contexto de trabalho em particular, com as empresas a contemplarem, por exemplo, benefícios ligados a esta área. O setor tecnológico em Portugal tem sido pioneiro neste tipo de iniciativas, mas a realidade de outras indústrias não é ainda tão visível. O panorama nacional continua a ser, na verdade, bastante assimétrico e, por isso, importa disseminar informação para que esta chegue a mais pessoas e se normalize discutir questões de saúde mental, da mesma forma que se discutem questões de saúde física.

Por um lado, é importante que os colaboradores que estejam a passar por alguma dificuldade saibam que não estão sozinhos e que podem pedir ajuda. Por outro, é essencial que as empresas vejam a saúde mental como um elemento fundamental do bem-estar dos seus colaboradores e percebam a responsabilidade que podem e devem ter neste âmbito, com os líderes a desempenharem um papel crucial no apoio às suas equipas.

Reconhecer os indícios, em primeiro lugar, é essencial para uma intervenção precoce e para um apoio adequado. Assim, seguem cinco sinais a que os líderes devem estar atentos:

1. Mudanças de comportamento ou isolamento social

Aumento da irritabilidade, oscilações de humor ou isolamento de interações sociais podem ser sinais de que algo não está bem com um colaborador. É importante estar especialmente atento a membros da equipa que anteriormente eram sociáveis e agora mostram um comportamento alterado, evitando interações ou demonstrando maior retraimento social;

2. Aumento de absentismo ou presentismo

Um número de faltas anormal por parte de um colaborador ou presença com falta de produtividade são indicadores de que este pode estar a passar por dificuldades a nível de saúde mental;

3. Produtividade ou motivação reduzidas

Alguns dos indícios a ter em conta passam por uma quebra percetível e - normalmente - repentina no desempenho, prazos não cumpridos ou uma súbita diminuição na qualidade do trabalho. Uma pessoa que anteriormente se mostrava envolvida e que agora se mostra desinteressada e apática pode estar a evidenciar problemas;

4. Sofrimento emocional ou sintomas físicos

Sinais neste sentido, como choro frequente, explosões de raiva ou expressões de desesperança ou impotência devem ser levados a sério. Importa também prestar atenção quando um membro da equipa manifesta abertamente sentimentos de stress, ansiedade, depressão ou esgotamento. Da mesma forma, é importante observar manifestações físicas de problemas de saúde mental, como dores de cabeça inexplicáveis, fadiga, alterações no apetite ou nos padrões de sono ou um aumento das queixas somáticas (dores frequentes, etc.);

5. Falta de autocuidado

Deve-se estar atento a colaboradores que negligenciam as suas rotinas de autocuidado, apresentando frequentemente má higiene pessoal, descuido com a aparência ou alterações de peso.

É importante lembrar que, embora os sinais aqui referidos possam indicar desafios de saúde mental, estes não são ferramentas de diagnóstico. Assim, se os líderes observarem alguns destes indicadores, devem abordar a situação com empatia, confidencialidade e foco no suporte ao colaborador. Uma boa sugestão é promover a procura de profissionais de saúde que possam fazer o diagnóstico e o acompanhamento da situação, bem como sugerir adaptações razoáveis ao posto de trabalho. Em muitos casos, a medicina do trabalho poderá ser um ótimo complemento.

Gerir e lidar adequadamente e atempadamente com questões de saúde mental no local de trabalho é de extrema relevância, tanto para as empresas como para os colaboradores. Os primeiros ganham colaboradores mais motivados e produtivos, contribuindo para a retenção de talento e para a redução de custos associados a licenças médicas prolongadas, absentismo e baixa produtividade. Para os segundos, ter um ambiente organizacional positivo nesta matéria traduz-se em melhor qualidade de vida, tanto no trabalho como fora dele, representando bem-estar emocional e físico e podendo ainda significar crescimento profissional significativo.

Em última análise, normalizar a discussão sobre saúde mental no local de trabalho tem o potencial de reduzir o estigma associado a estas questões, encorajando as pessoas a procurarem ajuda sem medo de discriminação ou preconceito e promovendo uma cultura de apoio e compreensão, que idealmente se estenderá à sociedade no geral.

Mafalda Garcês, Country Leader & Senior People Director da Dashlane