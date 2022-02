Saúde Mental: um tema na ordem do dia de empresas e organizações

O tema da saúde mental está na ordem do dia. Os desafios relacionados com a saúde mental e emocional sempre existiram, mas muitas vezes mal definidos e mal diagnosticados, e acima de tudo, têm sido um assunto tabu, continuando ainda a existir uma enorme dificuldade em pedir ajuda para ultrapassar situações ligadas ao stress, a ansiedade e depressão, entre outros.

A Organização Mundial de Saúde define saúde mental como um estado de bem-estar em que cada indivíduo realiza seu próprio potencial, tem capacidade de lidar com as pressões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e frutífera e é capaz de contribuir para a sua comunidade.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão é o problema de saúde mais frequente, sendo a principal causa de incapacidade no mundo e que em Portugal afeta cerca de 10% dos cidadãos.

Estima-se que cerca de 20% dos portugueses tenha algum tipo de episódio ou perturbação psiquiátrica nos 12 meses anteriores à procura de apoio médico. Na Europa, somos o segundo pior país (só ultrapassados pela Irlanda do Norte) no que respeita a promoção da saúde ocupacional e, em março de 2021, Portugal estava no topo do ranking que avalia o risco de burnout nos 26 países da União Europeia*.

De facto, a Saúde mental, bem-estar, esgotamento (burnout) e stresse têm sido muito debatidos por líderes e profissionais desde o início da pandemia. Mesmo antes da pandemia, e de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria, uma em quatro pessoas em todo o mundo enfrenta, ou já enfrentou, um problema de saúde mental em determinado momento da sua vida. No entanto, e apesar da existência destes problemas, continua a ser difícil conversar sobre os mesmos. A mesma entidade reporta que apenas um em cada cinco trabalhadores se sente confortável ao falar sobre questões de saúde mental no trabalho, e mais de um terço preocupase com uma potencial retaliação ou demissão se procurarem abertamente ajuda para ultrapassar estes problemas.

Segundo o estudo "Reseting Normal: Defining the new era of work", edição de 2021**, do Grupo Adecco, confirma-se que o burnout pode ser a próxima pandemia entre os profissionais. De acordo com esta pesquisa, realizada entre maio e Junho de 2021, que abrangeu cerca de 15 mil profissionais, em 25 países de todo o mundo, 34% das mulheres e 29% dos homens partilham que o seu bem-estar piorou ao longo do último ano. E este número agrava-se, sendo que 54% dos jovens líderes afirmam ter sofrido um esgotamento, nos últimos 12 meses.

De acordo com o mesmo estudo, os líderes não parecem ter ferramentas adequadas para apoiar o bem-estar dos colaboradores. Mais de metade de todos os gestores considera difícil detetar quando os membros da equipa possam estar a enfrentar problemas de saúde mental (53%), ou excesso de trabalho ou esgotamento (51%).

Isto traduz-se num problema da sociedade que deve ser encarado de forma aberta, cabendo as organizações terem estratégias bem definidas para promover a saúde mental e bem-estar dos seus colaboradores. Devem-se instaurar processos claros e eficazes para reconhecer e abordar problemas de saúde mental à medida que surgem. Implementar uma comunicação efetiva, obter feedback em tempo real, através de inquéritos ou sessões de coaching que permitam fornecer informação atempada sobre como a equipa está a lidar com situações de stress ou ansiedade no local de trabalho. Existem programas de formação, mentores que podem ser designados, conselheiros e profissionais treinados em psicologia organizacional que podem ser indicados, para ajudar a garantir uma estratégia de saúde mental bem-sucedida. É preciso haver uma cultura de transparência e os colaboradores precisam de estar cientes dos recursos e ferramentas ao seu dispor.

Neste contexto, as escolas de negócio desempenham um papel fundamental na formação de líderes e gestores com responsabilidade e foco no apoio ao bem-estar dos seus colaboradores, capazes de mitigar os níveis de ansiedade e do esgotamento. Nos programas de MBA prima-se por uma formação holística, que alia as competências técnicas de gestão ao desenvolvimento de competências de liderança. Com programas que incluem técnicas e recursos de mindfulness e coaching individuais e em grupo, que ajudam a aumentar a self-awareness, a reduzir os níveis de stress, aumentam a resiliência, contribuindo para a agilidade, o trabalho em equipa e a gestão de conflitos. Conscientes que esta formação holística ajuda ao crescimento pessoal e profissional, a melhoria do desempenho, a promoção da motivação e da criatividade, fortalecendo a missão dos programas MBA de formar líderes capazes de ter um impacto positivo nas pessoas, nas organizações e nas comunidades onde se inserem.

Diretora Executiva do the Lisbon MBA Católica|Nova

*Dados recolhidos de uma entrevista ao presidente do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos em https://www.jn.pt/especiais/descobrir-mentes/a-saude-mental-em-portugal-tem-um-longo-historico-deausencia-de-investimento-publico-13810819.html

** Dados recolhidos no "Reseting Normal: Defining the new era of work, edição de 2021" do Grupo Addeco em https://www.adecco.pt/todas-as-noticias/54-dos-jovens-lideres-com-burnout/.