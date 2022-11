Se a bazuca se desfizer em pó

Sem que a inflação dê sinais de abrandamento, Bruxelas já admite que o sofrimento dos europeus não vai estar confinado a este ano, mas prolongar-se por mais tempo, com efeitos destrutivos das economias quer diretamente - roubando rendimento às famílias e meios de ação às empresas - quer por via dos juros, que poderão ter de subir mais e mais depressa para aplacar a escalada de preços.

Conforme o cenário depressivo ganha força e as previsões de recuperação são contidas e adiadas, os alertas são amplificados, temperando até o otimismo do governo português com a necessária contenção. Isso mesmo mostrou o ministro das Finanças na conferência dos banqueiros, promovida nesta semana pelo Dinheiro Vivo, DN e TSF. Mesmo que remetendo ainda para certas vantagens nacionais, como o pleno emprego, o ritmo de crescimento e a saudável contenção da dívida e do défice, Fernando Medina reconheceu - e repetiu ao Parlamento - que a conjuntura adversa será uma realidade ainda durante 2023, recomendando cuidados e capacidade de sacrifício.

Num quadro carregado de ameaças, torna-se ainda mais premente - sobretudo para economias frágeis, como a nossa - que a execução dos fundos europeus seja acelerada. Será a única forma de dar gás ao investimento público que o governo não tem capacidade de lançar a solo - vemo-lo anualmente nas promessas de grandes envelopes que invariavelmente ficam por cumprir - e com isso segurar o emprego e empurrar a atividade económica para a frente.

Talvez António Costa estivesse apostado em adiar o grosso da execução para mais perto do final da legislatura - todos sabemos quanto vale uma rotunda nas urnas -, mas a Comissão não irá ceder nem mais um dia além do prazo de 2026 para que se execute a totalidade dos fundos. E a vital necessidade, a urgência do país sente-se agora, com Portugal a afundar-se lentamente no pântano de uma crise contra a qual pouco pode.

Foi o governo que optou por fechar nas próprias mãos a maior parte dos quase 17 mil milhões de euros do PRR, em vez de confiar às empresas a missão de os multiplicar sob a forma de desenvolvimento, investimento e crescimento. Cabe-lhe agora a responsabilidade de disparar a bazuca com rapidez e pontaria certeira. Sob pena de se perder o maior envelope financeiro de sempre, de se desperdiçar uma oportunidade de ouro para cumprir reformas estruturais adiadas há demasiado tempo, mas também de mergulhar o país nas trevas recessivas e gerar pobreza e instabilidade social sem precedentes. É isto que o Presidente diz que não perdoará - e é com isto que nenhum português pode ser condescendente.

Sobe&Desce

DESCE: António Costa, primeiro-ministro

O "adiantamento duvidoso" feito por Miguel Alves enquanto era presidente da Câmara de Caminha não fez soar alarmes e o facto de ter sido constituído arguido não fez Costa sequer piscar os olhos no momento de o levar para o gabinete, contratando-o como secretário de Estado Adjunto. Nem sequer quando o caso se tornou bem público o primeiro-ministro vacilou. E questionado sobre se mantinha a confiança política em Miguel Alves, como é costume (lembre-se Cabrita e companhia), Costa encolheu os ombros e sorriu: "Com certeza, senão não estaria como membro do governo." Com o MP a acusá-lo de prevaricação, o PM foi enfim obrigado a aceitar a demissão do seu homem de confiança. Ingenuidade ou sentido de impunidade? Agora escolha...

DESCE: Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência

Dar melhores oportunidades aos jovens é desígnio assumido pelo governo e não há preconceitos que impeçam a renovação dos serviços e a garantia de um bom salário a um jovem no início de carreira, mesmo sem qualquer experiência no mercado de trabalho. Não se entende portanto a oposição à contratação de um assessor recém-licenciado, que aos 21 anos foi recrutado para o gabinete da ministra da Presidência - naturalmente, a ganhar o que manda a tabela; 3732 euros brutos não está nada mal para primeiro emprego. Até se apaga a vontade que pudesse ter de procurar melhores oportunidades fora do país. Vergonha? Porquê?! Só porque o jovem é militante socialista e essa é a extensão do seu currículo não académico? Consciente de que tudo pode, a ministra Mariana foi bastante clara nas explicações: "Os procedimentos foram todos cumpridos" e "estas decisões são minhas, dizem respeito única e exclusivamente a mim".