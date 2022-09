Se a disrupção continua, o investimento digital também terá de aumentar

Os acontecimentos dos dois últimos anos - pandemia, guerra, desafios laborais, estrangulamentos das cadeias de abastecimento, e a inflação - estão a tornar muito mais dispendioso gerir um negócio. Sob pressão para reduzir custos e aumentar a eficiência, sem comprometer a experiência do cliente, muitas empresas estão a recorrer à automação e à tecnologia na cloud para gerar valor imediato em todos os departamentos.

Os paralelismos entre o início da pandemia e esta nova fase de incerteza global são impressionantes. As empresas que aceleraram a sua transformação digital durante a crise de saúde pública conseguiram dinamizar rapidamente os seus negócios e ultrapassar as dificuldades. O mesmo se aplica atualmente.

De acordo com um estudo da Accenture, as empresas "Líderes" duplicaram os seus investimentos em tecnologia durante os anos 2020 e 2021. Como resultado, estão agora a crescer cinco vezes mais rápido do que as empresas que não agiram tão rapidamente.

Esse mesmo estudo também descobriu um novo grupo de empresas: 'Leapfrogger'. São aqueles que se focaram em mais do dobro de processos de transformação digital durante a pandemia e estão agora a crescer quatro vezes mais rápido do que as empresas que não agiram, e a diminuir a lacuna existente com os que são considerados "Líderes".

No atual ambiente em que vivemos, apostar no investimento digital é uma condição essencial para impulsionar a eficiência e a rentabilidade, ao mesmo tempo que impulsiona também a inovação e garante uma vantagem competitiva sustentada.

A automação enquanto ativo estratégico

De acordo com a Statista, os gastos mundiais com os dois principais tipos de automação de negócios - automação de processos robóticos e automação de processos inteligentes - devem atingir 19,3 mil milhões de dólares este ano, acima dos 13,6 mil milhões de dólares de há dois anos. O impacto é profundo, afetando a forma como trabalhamos e damos resposta aos clientes.

Para melhor perceber o impacto deste investimento, vale a pena avaliar o comportamento de algumas indústrias.

Os grandes fabricantes e retalhistas globais estão a utilizar Inteligência Artificial e Machine Learning para repensar a gestão da cadeia de abastecimento, gerir com eficiência os preços crescentes dos fornecedores e determinar a melhor forma de dar resposta às preferências de compra dos clientes.

Para se manterem competitivas, as empresas precisam de criar experiências memoráveis para o cliente em todas as interações. Para os retalhistas, isso significa infundir o digital em toda a jornada de compra física e virtual, para proporcionar experiências perfeitas e personalizadas.

Em todo o setor público, desde a gestão de distribuição de vacinas até as operações de call center, governos e cidadãos observaram, em primeira mão, o poder do que a tecnologia pode fazer: fornecer serviços digitais de elevada qualidade, aumentar a eficiência e a relação custo-benefício.

A automação também está a desempenhar um papel importante no envolvimento dos colaboradores, reduzindo o tempo que é gasto em tarefas repetitivas e capacitando os trabalhadores a concentrarem-se em atividades mais estratégicas. As tecnologias colaborativas estão a repensar a forma como as equipas trabalham em conjunto, se organizam e oferecem melhores experiências aos clientes, neste mundo digital e de trabalho a partir de qualquer lugar.

Construir uma resiliência melhorada

Na economia digital, as empresas que se adaptam mais rapidamente às mudanças irão prosperar. À medida que a disrupção continua, os CEO, que, na sua maioria, delegavam a sua estratégia digital, percebem hoje o impacto da mesma no sucesso das organizações que lideram e passaram a assumir diretamente a liderança da sua definição e implementação.

Do desempenho dos negócios à preparação das competências dos colaboradores, passando pela equidade social e pelas mudanças climáticas, a tecnologia é fundamental para impulsionar a eficiência e a implementação mais inteligente em todas essas áreas.

Embora não possamos prever o futuro, podemos ser estratégicos e construir uma melhor resiliência. Devemos repensar a nossa abordagem à eficiência em todos os níveis. Devemos comprometer-nos com a inovação contínua para resolver os problemas das empresas e consumidores, garantindo um serviço que funcione de forma eficaz, a partir de qualquer lugar, e adaptarmo-nos às mudanças de prioridades. Tudo isto irá proporcionar oportunidades de sucesso a longo prazo.

Tiago Esteves, Principal Solution Engineer da Salesforce em Portugal