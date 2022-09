Se pensa que não vai ficar a perder, esqueça! 

Não, não vou falar do pacote de medidas apresentado pelo Governo no início da semana que agora termina. Já se fizeram contas para todos os gostos, já muito se disse sobre o que os reformados vão ficar a ganhar (ou a perder!) e também já muito se falou sobre os 125 euros que vão ser dados a quem recebe mensalmente menos de 2700 euros de salário bruto. Vou, sim, falar de algo muito mais substancial - quer em conteúdo quer quanto ao impacto no bolso do cidadão.

Para isso há que perceber quais são as causas do período de inflação que estamos a viver. Sem querer complicar, são essencialmente três os fatores que conduziram a esta situação.

Em primeiro lugar, o programa de compra de ativos que o Banco Central Europeu iniciou em 2015 com o objetivo de atenuar as dificuldades decorrentes da crise das dívidas soberanas. Ao injetar dinheiro (barato) na economia, reduziu a pressão sobre os países mais endividados, como o nosso, mas sabia-se que daí poderia advir uma tendência para o aumento dos preços. Por isso é que a Alemanha, sempre receosa da inflação, se opôs tanto a essa política que acabou por ser implementada, muito por iniciativa de Mario Draghi, na altura à frente do BCE.

A segunda causa decorre da pandemia e das disrupções que ela causou nas cadeias de valor, com todos os impactos logísticos negativos ao nível das cadeias de abastecimento. As dificuldades de fornecimento de semicondutores bem como o aumento dos custos do transporte marítimo são alguns exemplos de complicações geradas, em larga medida, pela crise sanitária que vivemos desde o início de 2020.

Em terceiro lugar, temos a guerra na Ucrânia. Os custos da energia dispararam, bem como os de outros bens, designadamente dos cereais e de alguns metais. Isto para além da incerteza causada por um conflito armado na Europa cujo fim ainda é muito incerto.

É, pois, não uma mas um conjunto de razões que explica o atual período de inflação. A guerra é apenas a cereja em cima de um bolo que já vinha a ser cozinhado há mais de sete anos. Isto significa que o aumento dos preços vai acentuar-se e não vai terminar tão cedo. Por isso é que o BCE aumentou nesta semana a taxa de juro em 75 pontos base (a maior subida de sempre) quando ainda há poucos meses Christine Lagarde garantia que tudo isto era uma nuvem passageira. Na realidade, nem se resume a uma simples nuvem e muito menos será passageira.

Face a esta situação, vários governos tomaram a iniciativa de criar pacotes de apoios sociais para minimizar o impacto do aumento de preços, em particular junto das classes mais desfavorecidas. O nosso até foi criticado por não ter sido dos primeiros, dando-se o exemplo de governos mais expedidos nesta matéria como os da Áustria, França e Espanha.

Tudo bem, mas uma coisa é certa: nenhum governo do mundo possui os meios financeiros necessários para anular os efeitos negativos (nas famílias e nas empresas) do aumento, não só dos preços, mas também das taxas de juro. Até porque muito do que se fizer nesta frente será gerador de mais inflação.

Isto significa que qualquer período inflacionário só será ultrapassado à custa do sacrifício dos cidadãos que terão, em geral, de apertar o cinto - o que não quer dizer que não haja sempre nichos da população que saiam beneficiados. Como muitas vezes se tem dito, a inflação é uma espécie de imposto universal que afeta fundamentalmente quem menos ganha, o que significa que é um "imposto" socialmente injusto.

Neste contexto, entendem-se as medidas de apoio tomadas pelos governos e, em particular, pelo português. A questão é até onde se pode ir nesses apoios. Por uma razão simples: cada euro que agora se afete a tais pacotes de ajuda irá agravar a dívida pública exatamente no montante de um euro que, a prazo, se transformará em muito mais pela via dos juros a pagar sujeitos a taxas que serão tendencialmente crescentes.

E quem vai pagar essa dívida? Todos nós. Ou melhor, os mais jovens porque são eles que ficarão cá para criar a riqueza necessária para pagar a dívida que a geração anterior contraiu, ficando com o que sobrar para sustentar o país.

Posto de outra maneira, o dilema do Governo é simples: apoiar hoje os mais carenciados (em especial os reformados) significa tornar mais complicada a vida futura de quem agora é jovem. Portanto, quando se diz que não se está apoiar o suficiente, isso é apenas meia verdade. Deve-se antes dizer que se está optar por um nível de apoio que não sobrecarregue demasiado a fatura que vamos deixar às próximas gerações.

Porque há duas coisas de que não nos podemos esquecer: em primeiro lugar, de que não há almoços grátis e, em segundo, que não há nem nunca haverá meios para anular os efeitos negativos da inflação. Por isso, termino como comecei: se pensa que não vai ficar a perder com este período de inflação, esqueça!

Professor da Universidade do Porto - Faculdade de Economia e Porto Business School