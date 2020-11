Segunda infância no Brasil

Por mais que radicais de esquerda discordem, deveria haver um relativo consenso em relação ao seguinte: os regimes comunistas, nomeadamente os do leste da Europa, falharam.

No entanto, os países mais evoluídos e felizes do mundo, de acordo com 10 em cada 10 sondagens, pesquisas, estudos ou classificações, são, na essência, governados à esquerda, mesmo que circunstancialmente por partidos de centro-direita ou direita - isto é, a Dinamarca, a Noruega e os outros líderes recorrentes desses rankings acreditam em estado forte e bem-estar social, são liberais nos costumes, defendem políticas ambientais rigorosas, buscam combater a desigualdade e por aí fora.

Por outro lado, não há dúvidas de que os Estados Unidos, paradigma do capitalismo, venceram a guerra fria e impuseram o seu modelo - melhor do que o do adversário - ao mundo.

Porém, por mais que radicais de direita discordem, a ausência de estado quase sempre fomenta a desigualdade, o fito cego no lucro gera negacionismos, ambientais e outros, o conservadorismo comportamental leva ao preconceito e à intolerância, a obsessão pela lei e pela ordem e pela pistola e pelo coldre pode resultar em arbitrariedades e até, em países satélites com democracias menos cultas, em regimes autoritários - a América do Sul é bom (mau) exemplo.

Ou seja, vinte e um séculos depois de Cristo e uns milhões depois do Big Bang, experimentados todos os sistemas políticos imagináveis, com tantas experiências felizes e tristes, tanto progresso a festejar e tanta vítima a lamentar, a humanidade já tinha idade para ter juízo e não andar por aí a caçar comunistas ou a chamar as pessoas de fascistas a torto e a direito. E ser "radicalmente moderada".

Porém, por estar velha demais, quem sabe, entrou numa espécie de segunda infância, como é fácil de concluir pelo discurso e atuação de alguns líderes.

Talvez porque, no final do século passado e princípio deste, os políticos parecessem todos artificialmente iguais, formatados por marqueteiros políticos que não deixavam uma resposta ao acaso nem um cabelo despenteado nos seus clientes, tenha havido uma procura tão ávida por líderes mundiais que respondem "sem papas na língua", como Donald Trump, ou façam questão de andar despenteados, como Boris Johnson.

No caso do Brasil, "o buraco é mais em baixo", como se diz no país.

Jair Bolsonaro é o paradigma de que a humanidade não aprendeu nada em 21 séculos ou desde a tal explosão de há milhões de anos.

O presidente tem, como as crianças, uma visão dual do mundo - cidadão de bem e cidadão de mal, comunista e não comunista, vacina chinesa e vacina não chinesa - é um poço sem fundo de traumas de infância mal resolvidos - faz piada com homossexualidade uma vez a cada três intervenções - e é admirador da ditadura militar, o que o torna um teste de stress ambulante à ainda jovem democracia brasileira.

Aliás, a propósito de infantilidade, um dos seus mais próximos colaboradores, Ricardo Salles, considerado o pior ministro do ambiente do mundo, chamou "nhonho" ao chefe do poder legislativo e "maria fofoca" a um colega ministro só na semana passada.

Eleger este governo, fez na semana passada dois anos, foi o sintoma definitivo de que o mundo, ou o Brasil pelo menos, já chegou à segunda infância.

O asilo costuma ser o passo seguinte.

