Seguros: o que está para além do óbvio?

Os últimos anos têm sido marcados por mudanças e situações imprevistas, que, de um modo geral, nos afetaram a todos. Neste contexto dinâmico, prever tendências e direções futuras tornou-se uma tarefa ainda mais complexa. Ainda assim, atrevo-me a olhar além do óbvio, para apresentar algumas perspetivas de evolução no setor segurador.

A conectividade, a interligação, a colaboração e o dinamismo são neste momento uma necessidade permanente das sociedades, e claro, do mundo corporativo. Não é novidade, que os consumidores procuram cada vez mais soluções "chave na mão", associadas a uma experiência "feita à medida", o que atira as expectativas de todos nós para serviços de elevada qualidade, sem falhas, altamente integradas e previsíveis. Se em algumas indústrias e setores (como o da mobilidade, por exemplo) a evolução da experiência de utilização tem sido galopante, no setor segurador, só agora começamos a assistir aos primeiros passos, por força da exigência dos consumidores.

A complexidade das sociedades atuais coloca grandes desafios aos gestores. Se, por um lado, vivemos na era da informação e possuímos acesso a dados como nunca tínhamos visto, por outro, temos obrigação de analisar, avaliar, e decidir em "tempo real", com base num conjunto de variáveis cada vez mais complexas e interligadas. Mais ainda no contexto da atividade seguradora, que tem intervenção em todas as atividades sociais e económicas.

Numa altura em que as opções se multiplicam à velocidade da evolução tecnológica e a concorrência pelos mercados deixou de ser disputada apenas pelos operadores tradicionais, as organizações têm de saber ir ao encontro dos seus clientes e "frequentar" os mesmos ambientes em que estes se movem, para conquistar um lugar nas suas mentes e carteira. Para isso, as seguradoras têm de se preparar para integrarem ecossistemas, onde se possam posicionar comercialmente e utilizar as suas capacidades para construírem ofertas, que conjugam o contributo de diferentes parceiros e servem necessidades conscientes e (ainda) inconscientes, tornando-se assim mais próximas e presentes na vida dos clientes. Refiro-me em concreto a ecossistemas que promovem a mobilidade, uma vida saudável, uma casa segura, ou a proteção dos negócios. Estas não são apenas as tendências do setor, são as preocupações de todos nós.

Este movimento evolutivo exige das seguradoras uma mudança de perspetiva, ou seja, para abraçarem estes novos modelos de negócio têm de deixar de "estar disponíveis" e passar a "estar sempre ao lado" dos clientes. É aqui os dispositivos móveis podem desempenhar um papel crucial na relação e na forma das entidades interagirem com os clientes.

Dito isto, é tempo de formar ecossistemas entre as áreas de operação e de experiência / utilização, através da criação de jornadas líquidas, fluidas. Para tal é fundamental o investimento em interfaces digitais, e num "product mix" adequado. Este é o momento de inovar na forma como as organizações se relacionam com os clientes, explorando novas formas de ser e estar. Daqui certamente surgirão novos produtos e novos segmentos de mercado, mas, como este futuro se vai construindo, o importante é não só "começar pequeno, mas começar rápido".

Hugo Alves da Silva, delivery manager Insurance da ​​​​​​​NTT DATA Portugal