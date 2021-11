Seguros sem rodeios: o caminho para a transparência

As letras pequenas foram, muitas vezes, apontadas como um entrave na relação dos consumidores com produtos e serviços, como os seguros. Apesar de trazerem informação relevante, em muitos casos, esta não era percecionada de forma conveniente pelos clientes e, por isso, afetaram a sua perceção relativamente às mais-valias das soluções contratadas. Desde o final de agosto que as chamadas letras pequenas passaram a ter regras distintas: passaram a ser proibidas cláusulas que com um tamanho de letra inferior a 11 ou a 2,5 milímetros e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15.

Uma mudança no sentido certo para a normalização da prática de todo o mercado segurador. A Liberty quer ir mais além e, cada vez mais, tornar mais clara e mais intuitiva a relação com os clientes e parceiros. A transparência não só é um pilar fundamental em todos os negócios, como é uma missão que todos os gestores devem encarar como prioritária. Neste caminho, devem ser encetados todos os esforços para que os consumidores tenham acesso não só a mais como também a melhor informação, clara e objetiva. E, ao mesmo tempo, da forma mais simplificada e transparente possível. É isso que ajudará a que os consumidores encarem os seguros como produtos úteis para a gestão das suas vidas e do seu património e que tenham verdadeiramente liberdade de escolha.

No setor segurador, e numa altura em que a transformação digital segue a um ritmo acelerado, quer para quem já estava na transformação ou para os que tiveram de acelerar no momento da pandemia, os consumidores procuram produtos cada vez mais personalizáveis, flexíveis e adaptados às suas reais necessidades, onde o valor do que contratam é coincidente com as expectativas. Com a procura em mudança, os agentes de mercado trabalham diariamente para apresentar soluções que atendam às expectativas dos clientes e para lhes proporcionar a melhor experiência com o seu seguro, seja este automóvel, de habitação ou empresarial. E este trabalho deve ser desenvolvido com foco na transparência.

A transparência é o caminho que ajudará a reforçar a confiança no setor. É nossa convicção que o progresso acontece quando as pessoas se sentem seguras e informadas. Por isso, temos trabalhado para fazer parte desta mudança para a simplificação e transparência da indústria, para que, mesmo na incerteza dos tempos que vivemos, o serviço aos clientes e parceiros seja efetuado do melhor modo possível, como temos feito sempre. Além da transparência no contacto direto com os clientes através dos nossos mediadores, desenvolvemos a campanha Liberty Sem Rodeios, composta por uma websérie (5 episódios) e um podcast de seis episódios, para ajudar a melhorar a literacia financeira dos portugueses.

Ninguém ganha com rodeios. Sobretudo não ganha o cliente. A perspetiva aberta e diversificada, que acreditamos que o setor tem, deve ser sempre marcada pela responsabilidade, pela ambição de melhoria constante e simplicidade para que, em conjunto, todos possamos construir uma cultura de confiança, liberdade e flexibilidade.

Alexandre Ramos, CIO da Liberty Europa