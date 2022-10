Seis anos de empobrecimento

No debate que precedeu a votação do seu sétimo Orçamento do Estado, sem argumentos ou algo por si construído que possa mostrar, António Costa continua incapaz de largar as referências a Passos Coelho. Não é que lhe falte assunto, mas a verdade é que não há tema que abone em seu favor. E repetir à exaustão que se vive melhor em Portugal não o torna verdade.

A pobreza das famílias é evidente ao ponto de os supermercados terem de trancar latas de atum em caixas de plástico para evitar roubos. O desespero das empresas, com os custos a disparar, crises acumuladas e sucessivas e o consumo a regredir conforme se esbate a confiança na recuperação e resiliência, é notório na certeza de cada vez mais gestores de não conseguir sobreviver mais um mês de portas abertas.

A inflação que se dizia passageira continua a sua escalada, chegando já a históricos dois dígitos e o BCE parece ser - quem imaginaria! - imune aos avisos e opiniões de António Costa e tornou a levantar as taxas de juro, que em um par de meses se fixam já nos 2%.

O país empobreceu. Os portugueses têm a carteira mais magra do que nunca. E ainda assim António Costa consegue, ao fim de seis anos das suas próprias políticas e opções governativas, deitar culpas de todos os males ao governo PSD-CDS que tirou Portugal do buraco na última vez em que os socialistas para lá nos atiraram. E não se coíbe de recolher a enorme receita extraordinária de impostos que engorda os cofres públicos à boleia da inflação e da falta de vergonha de quem seca os bolsos das famílias enquanto distribui esmolas de 125 euros e se vangloria da própria generosidade.

Clamando por justiça e necessidade de redistribuir a riqueza alheia, em lugar de aliviar as famílias, o governo oprime-as com uma carga fiscal cega e penalizadora. Em vez de dar às empresas condições para contornarem as dificuldades e porem a economia a mexer, António Costa prega a vontade de ver Portugal crescer mas revela o oposto ao impor às companhias condições impossíveis e castigar as que melhores resultados atingem com impostos absurdos e taxas extraordinárias empilhadas e eternizadas para lá de qualquer justificação possível.

Em outubro de 2022, a viver uma crise sem precedentes em cima de uma pandemia e no rescaldo de anos de medidas de esquerda, Portugal está bem pior do que estava quando Costa tomou o governo. É essa a única comparação que verdadeiramente pode fazer-se.