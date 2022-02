Seis conselhos para enfrentar as quedas dos mercados

Depois de um 2021 tão positivo para os mercados, o início de 2022 está a revelar-se bastante desafiante para os investidores. A volatilidade dos mercados financeiros e a incerteza sobre as políticas monetárias fazem com que muitos investidores não saibam como reagir. Qual é a melhor forma de atuar nestes momentos? Descubra alguns conselhos que o podem ajudar.

1. O mais importante: não entrar em pânico

É o mais importante por ser um fator crucial para evitar tomar decisões precipitadas e, consequentemente, vender a preços muito baixos. Quer se queira ou não, somos fortemente influenciados pelos meios de comunicação e pelo que acontece à nossa volta. Nestes momentos, as descidas dos mercados e a elevada volatilidade parecem ter gerado um certo pânico entre os investidores.

2. Controlar as suas emoções

Reagir de forma emocional perante este tipo de comportamentos é normal. Por isso, controlar e gerir as emoções de forma inteligente é o que verdadeiramente faz a diferença entre uma perda ou um êxito. Muitos investidores não profissionais têm tendência a comprar ativos quando o mercado está a subir, a um preço mais alto (ou até sobrevalorizados), e vender quando o mercado cai.

A verdade é que as emoções são muito importantes para tomar decisões nos mercados. De forma a proteger as nossas finanças em épocas de elevada volatilidade e instabilidade, é muito importante ativar a nossa parte racional e seguir as regras que estabelecemos para os nossos investimentos, por exemplo, a médio e longo prazo.

3. Estar sempre informado sobre o que está a acontecer nos mercados

Quando tiver controlado as suas emoções, será importante analisar a situação e entender porque é que o mercado está a ter um comportamento negativo. Será algo temporário? Ou, ainda mais importante, pode aguentar os momentos baixistas do mercado mesmo estando a perder muito dinheiro? Ou precisa de recuperar o dinheiro de forma imediata para alguma urgência? Para evitar recorrer a esse dinheiro, é importante investir apenas uma quantia que acha que não vai precisar a curto prazo e ter um fundo de emergência. Por outro lado, deve ter em conta que, para vender, seria num momento baixista e estaria a materializar perdas.

4. Pensar no passado

Há momentos em que o melhor é mesmo olhar para trás. Verá que esta queda dos mercados não é algo inédito. O mercado sobe e desce, havendo os chamados "bull market" (período prolongado de crescimento) e "bear market" (período prolongado de descida). Foi sempre assim e continuará a ser. Afinal de contas, o mais importante é saber gerir a incerteza e aproveitar os bons e maus momentos.

Uma das perguntas que poderíamos fazer é: o que teria acontecido se estivesse sempre a entrar e a sair do mercado? Ou seja, se tivesse tentado antecipar-se aos movimentos dos mercados. Os especialistas concordam que certamente ninguém poderia prever totalmente tais movimentos, sendo que, ao tentar fazê-lo, correria o risco de afetar futuras rentabilidades, perdendo os dias de maior recuperação.

Por exemplo, durante o ano de 2020, houve uma forte queda dos mercados financeiros como consequência do coronavírus. O índice MSCI WORLD, que se costuma utilizar para representar o mercado de rendimento variável global, caiu 35,04% em apenas 22 sessões, entre 20 de fevereiro e 23 de março. A 27 de agosto do mesmo ano, este índice já tinha recuperado completamente a queda, subindo 54,17% desde o mínimo.

Comparando este exemplo com a forma como gere o seu dinheiro, se tivesse deixado de investir no momento em que houve uma maior queda, teria perdas de 35,04% e não teria aproveitado a posterior rápida recuperação. Por isso, é importante ter em conta o seu horizonte temporal ao fazer um investimento, para que a volatilidade pontual dos mercados não comprometa os seus ganhos a médio e longo prazo.

Nos investimentos, assim como em tantas outras questões da vida, a paciência também é uma virtude. Além disso, deve ter sempre em mente o horizonte temporal do investimento. Se não vender, ainda não perdeu nem ganhou, por isso, se puder, o melhor é aguentar nos momentos de incerteza e aproveitar a posterior subida.

5. Planificar os seguintes passos

O que pode fazer além de aguentar a queda dos mercados?

Quando todos entram em pânico, o melhor a fazer é manter a estratégia de poupança e investimento que tiver anteriormente definido, desde que as suas circunstâncias não tenham mudado. Por exemplo, se até ao momento fazia contribuições periódicas, continue a fazê-las. Ao fazer pequenas contribuições periódicas, o risco diminui, já que a diversificação dos momentos de aumento do investimento pode diminuir o risco próprio de cada contribuição, funcionando como um amortecedor das subidas e descidas dos mercados. Por outro lado, se faz contribuições, é algo que poderia ter em conta e incorporar no seu plano de investimentos.

Outro fator importante, tanto em momentos de subidas como de descidas, é diversificar os seus investimentos. É importante ter várias categorias de ativos e combinar rendimento variável, fixo e ativos do mercado monetário. Resumindo, nos momentos baixistas nem tudo é sempre mau.

6. Quer viajar sozinho ou prefere companhia?

Se o que acaba de ler parece demasiado complicado, pode considerar a opção de deixar tudo nas mãos de um especialista que faça a gestão desses investimentos por si.

Hoje em dia existem várias alternativas como os "robot-advisor", que oferecem este tipo de serviços com uma gestão altamente diversificada. No Openbank, por exemplo, no nosso serviço de investimento automatizado Robo-Advisor, as decisões de investimento são tomadas pelo nosso Comité de Investimentos. Este é formado por especialistas e contamos com o aconselhamento da BlackRock®, que nos proporciona a sua visão dos mercados e a distribuição de ativos, e com a Santander Asset Management, que nos ajuda a selecionar os diferentes fundos de investimento de gestão ativa e passiva. Tudo isto para que possamos gerir da melhor forma o seu dinheiro e enfrentar consigo estes momentos mais instáveis. Além disso, pode sempre contar com a nossa equipa de especialistas em investimentos, disponíveis por telefone, de segunda a sexta-feira.

Ana Luísa Neves, Market Manager de Portugal no Openbank