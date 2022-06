Seis vantagens de outsourcing em TI

As tecnologias de informação são essenciais para as empresas que destas dependem. A correta implementação e gestão de sistemas e colocação em prática de processos de TI é primordial para que as equipas se possam focar nas atividades de negócio da organização e para que os decisores possam ver nas TI não apenas um veículo para o sucesso, mas também, quando possível, uma vantagem adicional ao seu negócio.

Mas e quando não existe capacidade interna para responder às necessidades internas? Nessas situações, recorrer a outsourcing pode ser a resposta certa. Confira as principais vantagens de recorrer a Outsourcing de TI:

1. Equipas mais disponíveis e mais produtivas

As equipas internas de algumas organizações lidam diariamente com múltiplas atividades - algumas relacionadas com as especificidades da empresa e outras complementares, muitas vezes relacionadas com tecnologias de informação, o que não possibilita otimizar o seu trabalho. Além disso, ocupam o seu tempo com vastas quantidades de dados e processos informáticos muitas vezes demasiado complexos e morosos. Ao recorrer a outsourcing de TI, as empresas têm acesso a colaboradores da empresa prestadora de serviços com competências avançadas e especializadas na área de informática e de novas tecnologias. Dessa forma, podem reatribuir tarefas aos seus próprios colaboradores, focando-os nas atividades do seu negócio.

2. Know-how tecnológico sempre atualizado

A tecnologia tem um profundo impacto na esfera empresarial. Um prestador de serviços em regime de outsourcing consegue facultar as mais recentes plataformas tecnológicas aos seus clientes por uma fração do custo da sua aquisição, com equipas com competências sempre atualizadas e em linha com as inovações de TI. Tenha ainda em conta que estas empresas disponibilizam as soluções tecnológicas mais adequadas às necessidades dos diferentes clientes e com muita frequência os clientes retiram benefícios do facto de o seu fornecedor estar exposto a muitas realidades diferentes. Esta especialização das equipas do prestador de serviços é ainda garantia de serviço e eficiência para o contratante.

3. Processos seguros e confidenciais

Parceiros como a Eurotux, habituados a cenários de prestação de serviços em regime de outsourcing, respeitam criteriosamente os standards de segurança e a confidencialidade da informação do cliente, oferecendo assim as mais elevadas garantias de proteção de dados e de segurança de processos.

4. Maior flexibilidade e escalabilidade

Ao optar por uma empresa especializada como parceiro de outsourcing, o cliente beneficia de uma solução personalizada e adequada às suas necessidades. Este parceiro externo pode rever os processos de TI de acordo com os requisitos do cliente, fazendo a contração e a expansão que o negócio exige de acordo com a estratégia da empresa e os seus resultados.

5. Disponibilidade à medida

O prestador de serviços de outsourcing assegura uma disponibilidade de acordo com o que o cliente solicitar, desde o horário laboral até a prestação de serviços de forma contínua (24 horas por dia). Desta forma, o cliente consegue cumprir prazos e ficar tranquilo no que respeita às necessidades de gestão e manutenção no parque de TI - tarefas a cargo do Outsourcer. O prestador de serviços está sempre disponível para as tarefas contratadas.

6. Redução de custos

Ao subcontratar um prestador de serviços de Outsourcing, o cliente consegue reduzir a despesa fixa com equipas próprias e colaboradores internos da empresa. Além da especialização e constante atualização de conhecimentos das equipas do Outsourcer, os contratos de prestação de serviços neste modelo são compensatórios do ponto de vista financeiro, já que permitem a redução da despesa sem comprometer - e mesmo melhorando - a qualidade do serviço.

Jorge Paiva, Diretor Comercial da Eurotux