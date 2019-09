Sem trabalho de casa, não há estímulo do BCE que funcione

Por muito que o governo diga que crescemos mais do que a média da EU 28, a verdade é que a maioria dos países da União cresce mais do que nós. Ano após ano, incluindo os da presente legislatura, vamos sendo ultrapassados pelos países do alargamento e de penúltimos da Europa a 15 passámos à cauda da Europa a 28. Isto apesar da política monetária do BCE, das taxas de juro, forma de sustentar a evolução da economia e o seu crescimento, ao quantitave easing, que vem permitindo o endividamento público.

Após o Fórum do BCE de junho passado, e em que Mario Draghi anunciou novos estímulos entretanto concretizados, a yield das bunds alemãs a dez anos baixou até aos mesmos valores negativos da taxa de juro de depósitos do BCE. E, no início de agosto, a Alemanha e a Holanda viram, pela primeira vez, a yield das obrigações a 30 anos passar a valores negativos, juntando-se à Dinamarca e à Suíça, fora do Euro, com taxas negativas em todos os prazos.

Discute-se se estas medidas não constituem uma política monetária inapropriada. E mesmo Draghi, embora ainda convencido da sua eficácia, já vem avisando que é insuficiente e alertando os governos para a necessidade de medidas internas adequadas à situação de cada país.

Obviamente que o Tesouro português beneficia desta política, conseguindo já endividar-se a taxas negativas em vários prazos e baixando substancialmente os juros.

Acontece que este benefício não atingiu a economia portuguesa no seu todo. É que a política monetária do BCE não é o remédio definitivo para ultrapassar a crise e promover o crescimento, mas apenas a medicina capaz de criar condições de estabilização para implementar as necessárias políticas internas dinamizadoras da economia. Políticas essas que, simplesmente, o governo esqueceu.

A racionalidade imporia a afetação das poupanças advindas da baixa das taxas de juro ao investimento produtivo, mas o governo reduziu o investimento público e aumentou a despesa corrente. A carga fiscal atingiu o seu máximo, nada se fez para aumentar a competitividade, e os custos de contexto, da justiça aos licenciamentos, são um verdadeiro travão à iniciativa empresarial.

Sem políticas internas coerentes, não há estímulo do BCE que funcione. Mais um desaproveitamento do que a Europa nos oferece. Um desperdício sem perdão.

Economista