Sempre a inovar

O Dinheiro Vivo volta a ser media partner oficial da Web Summit, pelo terceiro ano consecutivo.

O evento arranca segunda-feira. O jornal Dinheiro Vivo volta a ter na FIL um autêntico estúdio de televisão e não só!

Estamos a inovar e a dar (ainda mais) palco aos Fazedores, comunidade que acompanhamos de perto, todos os dias, há já oito anos. Assim, nesta edição da Web Summit o estúdio vai incorporar uma nova iniciativa: o Future Pitch, dando oportunidade a novas empresas de subirem connosco num elevador de realidade virtual e contarem a sua história ao mundo digital. O Elevator Pitch conta com a parceria da Hi-Interactive.

Esperamos pelos Fazedores que aceitarem este desafio no pavilhão 1 da FIL. Basta procurarem-nos entre as 12.00 e as 13.00 e entre as 16.00 e as 17.00, nos dias 5, 6 e 7, na Web Summit. Todos os vídeos serão publicados no site do DV.

Venham daí, o futuro faz-se hoje!