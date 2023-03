Sempre o desafio da produtividade…

O auditório da AEP recebeu esta semana a conferência inaugural do Fórum Produtividade e Inovação, uma iniciativa da Fundação AEP que, através da participação de um grupo de prestigiados académicos, economistas e outras personalidades de referência, contribui para lançar um debate profundo sobre o aumento da produtividade, a inovação e as políticas e reformas necessárias para assegurar um crescimento económico convergente, sustentado e sustentável.

O desafio da produtividade é um tema que a AEP dedica particular atenção. Em todos os estudos que desenvolvemos é muito evidente que a melhoria consistente da produtividade é a via para o progresso económico e social do país. Dito de outro modo, o baixo nível de produtividade está entre as principais causas que inibem uma recuperação forte e sustentada do nosso potencial de crescimento.

Também nos primeiros trabalhos do Fórum Produtividade e Crescimento, o ensaio "Um caminho para Portugal - Uma política económica integrada e uma agenda de reformas", produzido por Carlos Tavares, ex-ministro da Economia, e Sara Oliveira Monteiro, economista, que marca o início de um ciclo de debates promovido pela Fundação AEP, é defendida uma agenda para Portugal, onde se apontam reformas que envolvem uma multiplicidade de fatores, mas que, no essencial, passam por promover uma melhoria da produtividade.

Como não podia deixar de ser, a formação e a qualificação dos ativos está entre as várias medidas propostas neste ensaio. Nesta área, destaco a 14ª edição da Qualifica - Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, que está a decorrer na Exponor desde o dia 1 e termina hoje, e que reuniu mais de 140 expositores e dezenas de milhares de estudantes de norte a sul do país.

A Qualifica é, por excelência, uma oportunidade para um contacto direto com as novas tendências dos ecossistemas educativo, formativo e profissional, vincadas pela tecnologia, inovação e internacionalização. Em paralelo, a feira também contou com vários momentos de talks, debates e reflexão sobre o universo da empregabilidade, de que é exemplo a conferência realizada no primeiro dia "Que talentos para as empresas de hoje e do amanhã - Reskilling and Upskilling".

Esta é mais uma forma da AEP contribuir para a melhoria da produtividade da economia, com tudo o que de muito positivo isso implica, pois, os seus benefícios estendem-se às empresas, aos trabalhadores e à sociedade em geral!

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP)