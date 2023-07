Sensibilidade, bom-senso e determinação

Um destes dias, o governo anunciou que, a partir do próximo ano, os alunos candidatos a bolsas sociais no ensino superior ficariam a saber se beneficiariam dela na altura da sua admissão. Já, mais de uma vez, aqui havia chamado a atenção para esse problema: muitas famílias carenciadas não têm condições para suportarem as despesas totais com a educação dos seus filhos, enquanto esperam por saber se lhes foi atribuída bolsa, e muito menos correrem o risco de a mesma lhes vir a ser recusada. Parecia elementar que se organizassem os serviços para que a falta dessa informação não fosse mais uma condicionante, porventura determinante, na decisão de se inscreverem no ensino superior. Não será suficiente: o valor das bolsas é muito baixo; muitos potenciais candidatos terão ficado pelo caminho vítimas do contexto sócio económico em que nasceram e cresceram. Mas é positivo.

A dificuldade em encontrar habitação a um preço razoável é um escolho adicional que os estudantes do ensino superior deslocados encontram. Um protocolo entre a Câmara e a Federação Académica do Porto, inovador por ser a primeira vez que a gestão operacional de uma estrutura residencial é entregue a uma instituição de representação estudantil, ajudará a mitigar aquela carência.

Por pequenos e elementares que estes passos pareçam, foi preciso haver protagonistas que, conhecendo a situação, tiveram a sensibilidade e bom senso de tomar a decisão certa. Vale a pena dar-lhes protagonismo: Pedro Teixeira, secretário de Estado, Rui Moreira, presidente do município do Porto e Ana Gabriela Cabilhas, presidente da Federação Académica do Porto.

Imagine-se, agora, administrador de uma grande empresa. Nos seus tempos livres, é voluntário na Cáritas. Numa entrega de cabazes a famílias necessitadas, o responsável da instituição aproxima-se de si e sussurra-lhe: "Várias destas pessoas trabalham na sua empresa". Não sabia? Há alguns pequenos passos que lhe ocorram e tenha a determinação para dar?



Economista e professor universitário