Ser capaz de fazer acontecer

Se antes levávamos trabalho para casa, o trabalho agora reside connosco sob o mesmo teto e, por vezes, as paredes que nos rodeiam parecem menos capazes de açambarcar tudo o que é preciso colocar lá dentro. Não são paredes de palha, mas qualquer lobo menos valente, seria o suficiente para fazer saltar os pregos de alguma parte feita de madeira.

E quando o lobo está dentro de nós? Será que nos limita mesmo permanecendo silencioso ou impulsiona a agir?

Na gestão da nossa carreira, nem sempre damos passos lineares ou no sentido desejado e para o fazer de forma orientada, implica sermos capazes de desenvolver objetivos e estratégias. É preciso abrir a janela da casa para nos projetarmos para o mundo, tal como ligamos a internet para nos conectarmos com este, mas com o conhecimento e certeza do que queremos fazer.

Primeiramente, temos de nos conhecer a nós próprios de forma precisa e realista, do mesmo modo que desenvolvemos objetivos possíveis de implementar. E para alcançarmos as metas a que nos propomos, será necessária uma verdadeira preparação que passa por adquirir experiência ou conhecimento e olhar para as nossas competências, para enfatizar o que é reconhecido pelo mercado de trabalho ou o que a situação exige.

De outra forma, teremos os lobos à porta, se não dentro de casa! Lobos esses que podem ser os outros e os seus argumentos ou as (des)culpas e justificações que arranjamos para melhor lidar com hábitos ou falsas crenças que receamos. Falamos de lobos maus é certo, quando o importante é termos lobos alfa.

Por outro lado, é fundamental traçarmos objetivos concretos alinhados com o que valorizamos e que sejam positivos e voltados para o futuro. Pensar nos mesmos deve ser impulsionador da ação, ainda que a possibilidade da sua realização seja menos fácil de conseguir e esta preocupação assuma alguma preponderância na gestão das nossas prioridades.

Seja qual for o seu lobo, pode tirar partido dele, criando um plano de ação que pondere os recursos necessários para lidar com eventuais contratempos. Envolva-se em atividades que o motivem e que contribuam para colocar em marcha os seus verdadeiros objetivos. Escolha a alcateia que lhe permite avançar e seguir em frente, desenvolvendo-se pessoal e profissionalmente. Estabeleça pontos de contacto e abrace o seu próprio compromisso para ser capaz de fazer acontecer o que pretende.

Analise a situação e prepare-se para a mudança que implica a construção de uma casa com tijolos bem cimentados. Como temos a responsabilidade pelo que fazemos ou deixamos de fazer, lembre-se de despertar o seu lobo criador, não precisa de ser um do género de Wall Street!

Vanessa Pedro, Manager da área de Assessment da Neves de Almeida HR Consulting