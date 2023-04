Será a transformação digital uma forma de enfrentar a crise?

A história diz-nos que os períodos de contração económica são, por norma, seguidos por conjunturas de expansão ainda mais longas. Há pouco mais de dois anos, e como consequência da pandemia, assistimos ao desencadear de níveis de inovação sem precedentes, motivados pela necessidade de responder aos desafios: acelerar a digitalização para satisfazer os cidadãos; desenvolver uma vacina em menos de um ano, ultrapassando o prazo habitual de dez anos desde o conceito até à aprovação; e apressar a assistência financeira dos governos para pequenas empresas e cidadãos em dificuldades em tempo recorde.

Hoje, vivemos um ambiente económico desafiante, impactado por riscos geopolíticos gerados pela guerra na Ucrânia, que tem afetado diretamente áreas como a energia, segurança cibernética e bens alimentares. A nível global e nacional tem-se registada uma inflação elevada e provocado uma escalada do preço dos produtos alimentares e serviços. Uma situação que já levou o Governo a tomar medidas, como definir um cabaz alimentar com IVA 0%.

E como responder de forma eficaz e célere a situações em que a economia está a desacelerar ou mesmo a estagnar, em que a maioria dos cidadãos se encontra com dificuldades? Parte da resposta pode estar na transformação digital como uma ferramenta que pode abrir portas a novos modelos de negócio ou mesmo gerar oportunidades no mercado. O McKinsey Global Survey realça que as empresas que tiram partido das plataformas digitais para aceder a ecossistemas mais vastos e para inovar novos produtos e modelos de negócio digitais, atingem um melhor desempenho económico.

A transformação digital é, de facto, uma oportunidade para reavaliar e aperfeiçoar o que a empresa já oferece: como os processos de negócio são realizados, como o serviço é personalizado de forma coerente em todos os canais de interação, como as operações podem tornar-se mais eficientes através da otimização e da automação dos processos. Permite que as empresas ampliem a sua presença e alcancem novos públicos por meio de modelos de negócio baseados em plataformas digitais, que oferecem serviços ou produtos através de uma rede de fornecedores, parceiros e clientes. Esses modelos de negócio permitem que as empresas alcancem um público mais amplo e aumentem a sua escala rapidamente.

E nesta "viagem", onde se encontra Portugal? Portugal não está atrás em relação à inovação tecnológica, mas ainda há muito por fazer. É importante não parar. Quando uma recessão parece estar no horizonte, as empresas devem preparar-se adequadamente, desenvolvendo infraestruturas digitais, de forma a tornarem-se resilientes ao mesmo tempo que criam oportunidades de negócio. Em alturas desafiantes de contexto, quer económico, geopolítico ou social, os "vencedores" dissociam-se dos restantes porque encontram ou criam oportunidades de negócio que aceleram a rentabilidade durante e após a recessão. A boa notícia é que a transformação digital permite às empresas criar ferramentas que lhes possibilitam responder de forma eficiente a estes períodos conturbados.

Em resumo, a transformação digital é uma oportunidade para as empresas criarem modelos de negócio e aproveitarem novas oportunidades de mercado. No entanto, isso requer um planeamento cuidado, investimento em tecnologia e talentos, acompanhamento da execução, e a capacidade de gerir riscos e desafios.

Pedro Morão, CEO da Warpcom