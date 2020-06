Será esta crise a derradeira oportunidade para a revolução verde?

Perante momentos de adversidade, é normal e até saudável tentar encontrar motivos para elevar o ânimo e instigar uma postura positiva que conduza à ação. Ora, como diz o ditado, há males que vêm por bem e é esse o caso da redução dos níveis de poluição do ar em algumas das regiões mais populosas do mundo, como consequência da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com as restrições à atividade industrial e o declínio acentuado do número de viagens de passageiros, os habitantes de muitas cidades, onde a poluição atmosférica era uma realidade diária há anos, conseguiram, finalmente, voltar a respirar ar puro e a ver nitidamente o horizonte.

Desde a primeira revolução industrial, iniciada em 1765, por ocasião da introdução do motor a vapor, a combustão de carvão, petróleo e gás natural tornou-se a maior fonte de produção de energia, com o seu impacto ambiental a assumir um efeito de bola de neve, à medida que o crescimento populacional aliado a melhorias do nível de vida foram gerando uma procura progressivamente maior por energia. Nas últimas décadas, a maioria dos cientistas tem alertado para os riscos decorrentes do uso de combustíveis fósseis. É inquestionável que a libertação de gases com efeito de estufa na atmosfera está a contribuir expressivamente para o aquecimento global, o que pode desencadear uma transformação dramática no clima que, segundo alguns especialistas, representará, em última análise, uma ameaça à própria existência da humanidade.

A tecnologia para produzir energia limpa está disponível há vários anos, no entanto, se, por um lado, o lobby das indústrias do petróleo e do carvão tem sido intenso, por outro, os custos que lhe estão associados nem sempre foram os mais competitivos. São estas talvez as principais razões por detrás da falta de vontade política à escala global em substituir fontes poluentes por alternativas verdes.

Contudo, há alguns sinais de que poderemos estar perto de um ponto de viragem, sobretudo pelos progressos no que diz respeito à eficiência das energias renováveis. Os carros elétricos são cada vez mais populares e muitos países estão a investir em peso numa geração de eletricidade movida a energia solar, eólica e hídrica ou a biomassa, já que os avanços tecnológicos estão, por fim, a torná-los numa opção económica. No passado dia 10 de junho, o Reino Unido atingiu um recorde de 61 dias consecutivos sem carvão, o período mais longo desde 1880, quando o país mostrou ao resto do mundo como obter eletricidade a partir do carvão. Tal marco foi possível graças aos maiores níveis de energia gerados pelas fontes eólica e solar, mas também pela menor procura resultante do confinamento imposto como forma de contenção do vírus.

As alterações climáticas e a pandemia do Covid-19 são ambas forças disruptivas por si só e nós estamos a vivenciar a intersecção das duas. Mesmo antes da pandemia, a consciencialização ambiental já estava em ascensão, sendo que o Covid-19 parece agora figurar como o catalisador de uma verdadeira mudança de paradigma, algo ilustrado tanto pela queda que causou na procura de petróleo devido à limitação dos deslocamentos, como pelo modo como está a tornar a extração deste recurso menos lucrativa. Acima de tudo, a devastação económica deixada pela pandemia do Covid-19 exigirá que governos e bancos centrais continuem a fornecer estímulos. Do que se está, então, à espera para apoiar o investimento numa economia verde e regenerada, abrindo espaço para o crescimento de muitos novos negócios, criando empregos e, ao mesmo tempo, contribuindo para um melhor ambiente e reduzindo os custos das alterações climáticas para as gerações futuras

Ricardo Evangelista é analista sénior da ActivTrades