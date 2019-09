Será o Marketing Performance a solução para todos os problemas?

Existem diferentes definições de Marketing Performance espalhadas pela internet, para mim é uma vertente do Marketing que mostra onde cada euro é investido, com que resultados e onde existe espaço de melhoria. É nos dias que correm uma das principais formas de investimento em meios digitais e está associada a métricas como CPM (Custo por Mil Impressões), CPC (Custo por Click), CPL (Custo por Lead), CPA (Custo por Aquisição)…

Independentemente das definições, existem vantagens inequívocas. É mensurável de forma rápida e fiável em tempo real, é transparente, tem um risco reduzido, pois permite uma rápida reação, e é orientado para o retorno do investimento e melhoria dos resultados.

Mas será o Marketing Performance a solução para o crescimento das empresas?

Quando as empresas decidem investir em Digital e apostar numa estratégia orientada para a performance não podem esperar que esta seja a solução para todos os problemas. Por exemplo, no negócio de geração de Leads, é tão importante a estratégia que vai permitir angariar contactos qualificados como a estrutura operacional que vai permitir trabalhar esses contactos. E este é provavelmente o cerne da questão. O Marketing Performance pode ser altamente rentável, os nossos maiores clientes vivem de uma estratégia digital orientada para resultados, mas têm estruturas altamente qualificadas e preparadas para trabalhar de forma rápida e eficiente os contactos que recebem. No mundo digital reina o imediatismo, por isso é fundamental a rapidez com que respondemos aos pedidos, a capacidade que temos para responder às questões dos potenciais clientes e a forma estruturada como conseguimos apresentar os benefícios dos produtos e serviços que vendemos.

Este modelo de negócio, orientado para resultados é uma excelente opção para ajudar as empresas a crescer, tem um foco no digital onde as pessoas passam cada vez mais tempo, mas é um trabalho conjunto. Todos os parceiros e departamentos devem estar em sintonia, só assim os resultados irão aparecer e os clientes não se sentirão defraudados.

Não se trata de uma obsessão, mas sim de uma necessidade real. A implementação de uma estratégia de Marketing Performance pode efetivamente ser a solução para todos os problemas, desde que todos os processos sejam encarados como uma parte de um todo. Ou seja, para se ter sucesso é fundamental adaptar a estrutura e criar uma equipa preparada para dar resposta a necessidades totalmente diferentes onde a mensuração, otimização, tempos de resposta, taxas de conversão e retorno do investimento passam a ser conceitos fundamentais.

* Martim Oliveira é Managing Partner da BYD – Boost Your Digital, especializada em marketing performance