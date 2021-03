Será que estão abusar do RGPD?...

Estou em crer que na minha Junta estão a usar o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) como uma forma para tornar opacos os contratos públicos assinados pela Autarquia. É particularmente estranho que em base.gov.pt/Base/pt/Pesquisa/Contrato?a=6002695

o contrato da Junta de Freguesia do Areeiro com a empresa VQL (de um antigo presidente de Junta PSD) o nome do próprio presidente da Junta de Freguesia do Areeiro apareça rasurado (!) assim como o nome do representante da VQL - Unipessoal que assina este contrato.



Como se pode fazer fiscalização à forma como os nossos eleitos administram os recursos públicos quando - a pretexto do RGPD - se instala este nível de opacidade?! Basicamente este contrato desta Junta (é apenas um entre vários) foi blindado contra todo o tipo de escrutínio.

Isto é conforme ou um uso abusivo do RGPD?



Questão enviada à CNPD (Comissão Nacional de Protecção de Dados) que, já respondeu que a questão fugia ao seu âmbito de actuação (então o que pertence?!) e à CADA (Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos) que ainda não respondeu. Mas quer responda, quer não, algo parece certo: estão a dificultar o trabalho de escrutínio da forma como os (nossos) dinheiros públicos são consumidos e isso, certamente, que extravasa o Espírito do Legislador ao proteger os dados (pessoais) dos cidadãos e estender essa protecção a contratos (públicos) será, no mínimo, uma forma abusiva de interpretar o Regulamento Geral de Protecção de Dados.

* Rui Martins, Associação Vizinhos em Lisboa, Núcleo Vizinhos do Areeiro e IT Operations Leader em empresa nacional