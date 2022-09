Sete anos de governo

Os sete anos de governos chefiados pelo Primeiro-Ministro António Costa, permitem-nos concluir que a marca de água do seu projeto para Portugal é equilibrar o dia-a-dia para sobreviver no longo prazo, ignorando o que é fundamental para o país avançar. Incapaz de reformar o Estado, tem-nos oferecido austeridade embrulhada em muita propaganda, como é atestado pela crescente arrecadação de receitas de impostos.

Sem reformas, em paralelo com o aumento das receitas tarifárias, os bens públicos têm consumido cada vez mais recursos e têm vindo também a degradar-se. Na Educação e na Saúde, por exemplo, a despesa adicional com pessoal, na sequência das 35 horas semanais, foi compensada com desinvestimento em áreas estruturais. Resultado: máximos históricos no número de alunos inscritos em escolas privadas, na mortalidade e no número de portugueses com seguros de saúde; mínimos históricos na taxa de natalidade!

Simulando que não o deseja, os números revelam que o governo socialista vai confiando cada vez mais a responsabilidade de tradicionais bens públicos a privados.

Deixando por resolver todos os desafios relevantes, há uma enorme desconsideração pela decrescente quantidade de jovens que decide não emigrar. Estes receberão, em herança, a dívida pública que terão de pagar com impostos. Também não era expectável que houvesse preocupação com os jovens que teimosamente insistem em viver e trabalhar em Portugal. Com efeito, se atendermos à idade biológica e ao tempo político das três principais figuras do Estado, somos uma verdadeira gerontocracia que se preocupa única e exclusivamente consigo.

O Primeiro-Ministro não procurou e nunca procurará fomentar a competição saudável que, em última análise, permite beneficiar todos porque é a base para a prosperidade económica. Os resultados da ação global manifestam-se na triste realidade de produzir um país desigual social e territorialmente, potenciando o assistencialismo, de modo que temos um país com 2,3 milhões de pobres, excluídos socialmente - 18% vive com menos de 554 euros mensais - e cerca de 4,5 milhões de portugueses encontram-se em risco de pobreza.

De resto, mais de metade dos portugueses recebe menos de 1000 euros por mês e uma franja pequena, os remediados, recebe menos de 2000 euros, porque a produtividade da economia é baixa, porque os impostos são muito progressivos e porque o país está capturado por interesses corporativos; vejam-se, por exemplo, as ajudas à TAP ou ao Novo Banco, ou a usurpação de recursos públicos por "criaturas do Estado" em estudos, pareces e consultadorias.

Socialmente, há uma infinidade de pobres, alguns remediados e, em posição oposta, estão então as beneficiadas "criaturas do Estado". Territorialmente, trata-se de 60% do território e os seus habitantes, o interior, com total desprezo, como, aliás, se tem visto este verão com o combate aos já banalizados incêndios que ocorrem nos territórios desumanizados, mesmo quando estão em causa parques naturais. O interior, onde passam os rios e falta a água, serve apenas para o Estado e as "criaturas do Estado" beneficiarem da extração de recursos.

Está em curso a criação de um país que é a antítese do que devia ser: desigual, com excessiva concentração da riqueza, demograficamente deprimido e "pedinte" na União Europeia (UE). Um país em que é mais importante conhecer "as pessoas certas" do que o talento e o trabalho. Por isso, continuará a queda no Índice de Perceção de Corrupção, publicado pela Transparency International, e prosseguirá a perceção de que: os conflitos de interesses encobertos transbordam; se aceita com total naturalidade as portas giratórias e o pagamento de favores; o compadrio parece ser é a regra; há permissão para o enriquecimento privado com bens públicos.

Fenómenos dessa natureza são profundamente destrutivos. Distorcem a economia ao inibir a inovação, a concorrência e a assunção de riscos, gerando custos crescentes, prejudiciais e paralisantes, que afetam a competitividade do país. Além disso, conduzem também ao descrédito das instituições alegadamente responsáveis pelo seu combate.

O que perpassa é a ideia de que somos uma cleptocracia legitimada nas urnas. Os escândalos sucedem-se numa comunicação social genericamente amansada. Basta ser paciente e esperar que a tempestade passe e que o escândalo mais recente encubra o anterior, contando, cada vez mais, com a miopia mediática e com a arte de evitar, fugindo, de tudo o que "queima".

O Estado não promove o crescimento quando não cumpre as suas funções básicas, pelo que Portugal é hoje um país doente, em negação e, se tivermos em conta o problema demográfico, sem futuro. É relativamente rico a nível mundial, é verdade, não por viver momentos de prosperidade, mas por beneficiar da pertença à UE; por, em suma, ser um país "pedinte viciado em ajudas". E nada é feito para deixar de ser assim. Pelo contrário, tudo é feito para continuar a ser assim. Não se reforma e não cresce, desumaniza-se, e, seguindo esta trajetória, será cada vez mais o terceiro mundo da Europa.

A palavra usada para descrever os últimos governos PS é, pois, "deceção". Não há uma visão para o país, uma estratégia e planeamento. Por isso, não são conduzidas políticas que sacudam a sociedade anestesiada, porque desiludida e desencantada. Quando o seu suposto objetivo passava por contribuir para minimizar as desigualdades, proteger as pessoas mais vulneráveis, e melhorar o bem-estar de todos os cidadãos, cumprindo-se a Constituição, eis que o PS (e o governo) nos tem oferecido exatamente o oposto.

Insensível aos que sofrem, os mais vulneráveis, não tem dó nem piedade em arrecadar receita no contexto inflacionário atual, esmagando ainda mais o nível de vida do povo, e em desperdiçar dinheiro com "criaturas do Estado". Como é tão diferente o ponto de vista decente alemão segundo o qual "o Estado não deve enriquecer com a inflação à custa dos contribuintes" (Ministros Finanças Alemão, Lindner).

É cada vez mais claro que temos pela frente mais quatro anos sem esperança, sem rumo. Um governo fracassado ao leme de um Estado que não cumpre os seus deveres primordiais, quando as respostas para os nossos problemas não estão fora do nosso alcance. Existem nos nossos campos, fábricas, escolas, instituições e na imaginação dos agricultores, empresários, estudantes e trabalhadores.

Professor Catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Sócio fundador do OBEGEF. oafonso@fep.up.pt