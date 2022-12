Setor Financeiro: Em 2023, a experiência do consumidor está na dianteira das tendências

Depois de dois anos marcados por uma luta contra a covid-19, vislumbrava-se um regresso gradual à "normalidade". Mas a instabilidade económica e social sentida em todo o mundo adensou-se com a Guerra que estalou na Ucrânia. Os tempos têm sido imprevisíveis. Ainda assim, os dados revelados no Economic Outlook da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), publicado em novembro, mostram-nos que Portugal vai crescer o dobro da Zona Euro em 2023.

O otimismo estende-se também ao setor financeiro e, por isso, os bancos devem estar preparados. Para dar resposta ao crescimento que se avizinha, os consumidores devem estar no centro das atenções. Especificamente, a chave para a satisfação dos clientes está na oferta de melhores experiências de utilização dos serviços bancários. O foco acrescido nesta tendência não só vai marcar o próximo ano como vai permitir diferenciar a Banca de outros setores de atividade.

Como poderão, então, os bancos oferecer experiências de utilização singulares? Por um lado, as entidades financeiras devem apostar na adoção de processos 100 por cento digitais, que permitam dar aos clientes respostas rápidas, eficientes e seguras, a qualquer hora e em qualquer lugar, através de poucos cliques. Esta nova forma de negociar online deve privilegiar, além dos dispositivos móveis, o computador pessoal, por exemplo, de modo a facilitar ainda mais, entre outras práticas já recorrentes, a realização de transações diárias.

Esta transformação deverá ainda passar pela aposta na digitalização de processos nos canais de comunicação offline, de forma a facilitar, por um lado, a jornada do consumidor em diferentes pontos de contacto com os bancos, e, por outro lado, a fluidez na agregação de dados. Só assim é possível garantir uma experiência, mais do que personalizada, verdadeiramente única, para cada cliente.

Para que esta personalização seja "A" realidade em 2023, é necessária, ainda, a consolidação do open banking - o sistema que permite a partilha de dados financeiros entre instituições bancárias. Desta forma, será possível oferecer produtos e serviços financeiros "custom made", com menos custos e mais transparência para os clientes. É fácil conceber este benefício na prática. Assuma-se que um determinado website apenas disponibiliza a possibilidade de pagamento através do Banco X, mas um dado cliente tem conta no Banco Y. Através de um sistema de open banking, esse utilizador permite que o banco de que é cliente partilhe informações com o banco X para avançar com a operação.

Para os bancos, a vantagem passa pela diversificação das fontes de receita, graças à captação de novos clientes, através das entidades com quem mantêm uma ligação, e pela retenção dos atuais consumidores, por via da oferta de serviços melhorados.

Quer para os clientes, quer para as entidades bancárias, as vantagens são promissoras e permitem antever que a primazia da experiência de utilização dos consumidores vai ser um dos grandes motores do setor financeiro em 2023.

Marketing Coordinator na ITSector